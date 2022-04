Szakmai zsűri és a fesztiválozók döntik el, hogy milyen erdélyi előadók lépnek fel a VIBE-on

Idén újult erőkkel startolt az Epic Music Battle a VIBE keretein belül. Nem csak a közönség tetszését kell elnyerniük a versenyzőknek, hanem egy szakmai zsűriét is. A DJ és a zenekar kategória esetében is szakmai zsűri dönti el, hogy ki fog továbbjutni a döntőbe, ahol majd a fesztiválozók a VIBE Instagram-oldalán szavazhatnak rájuk. A zsűri nem csak pontoz, hanem véleményez is, minden versenyző szakmai visszajelzést is kap – tájékoztat közleményében a fesztivál.

Zenekar kategóriánk zsűrije idén: André Ferenc, Dobai Csaba, Halmen Jozsó. DJ kategóriánk zsűrije: Detour, Halmen Jozsó, Módi Levente, Shiver. Mindezek mellett zenei workshopokban is részesülnek a versenyzők, amelyek a VIBE Fesztivál keretein belül kerülnek megrendezésre és nyitottak bárki számára.

A zsűrizés már lezárult, összeállt a döntős lista. Április 28-án indul az utolsó „battle”-n, kiderül, hogy kik lesznek idén az Epic Music Battle nyertesei.

Az Instagram szavazást itt lehet követni, az esemény oldalán pedig szakmai leírást is található az idei zsűriről.