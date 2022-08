Szakmai fórum és hagyományőrzés Mikházán

– magyarázta Kovács Réka. Hozzátette, fontosnak tartják, hogy a jó gyakorlatokat egymásnak bemutassák, és egyben tovább is gondolják, hogyan tudnák adaptálni saját igényeikhez.

A felnőttek pedig szakmai fórumokon vehetnek részt különböző szekciókban: a gyűjtemények, kiállítások szekcióban kortárs megoldásokról beszélgetnek, a kézműves szekcióban képzésekről, szakkörökről többek közt, de szóba kerül a zeneoktatás helyzete Erdélyben, a táncházszervezés és táncoktatás, az élőszavas mesemondás, valamint két olyan fontos szegmens is, mint a pályázatok és a fénykép-videó.

Kovács Réka szerint ugyanis nem mindegy, hogyan örökítünk meg az utókornak egy hagyományőrzőt, egy adatközlőt.

Esténként szórakoztató programokkal is készülnek, amelyre laikus, a népzenét és néptáncot kedvelő érdeklődőket is várnak. Pénteken, szeptember 2-án este 8 órától Táncvarázs – Válogatás az erdélyi néptáncok gyöngyszemeiből című folkműsorát mutatja be a Maros Művészegyüttes a Csűrszínházban. Szombaton pedig, szeptember 3-án 20:30-tól tartja Népzenétől Karádyig című koncertjét a Heveder zenekar és Márdirosz Ágnes. Az est táncházzal folytatódik, ahol a Heveder muzsikál.