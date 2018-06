Szakmai fejtágítót tartottak a kulturális és épített örökségről Székelyderzsben Kosztolányi Kata • 2018. június 29., 12:29 2018. június 29., 12:29 HIRDETÉS Kihelyezett szakmai találkozót tartottak a héten Hargita megye közművelődés-szervezői, és hol másutt tették volna ezt az épített örökség évében, mint a műemlék temploma révén az UNESCO-világtérképen is megtalálható Székelyderzsben.

Mindent az épített örökségről: kultúraszervezők tanácskoztak Székelyderzsben • Fotó: Barabás Ákos

A vidéki kultúrház-igazgatókat, civil szervezetek képviselőit és pedagógusokat alkotó, mintegy nyolcvanfős társaságot István Adrián polgármester köszöntötte, arra hegyezve ki beszédét, hogy az elöljáróknak volna feladatuk visszacsalogatni az embereket a közösségi életbe, mert a kulturális élet régen egyet jelentett a közösséggel, és amit ma faluturizmusnak hívunk, az régen a vendégszeretet volt. Azért üresek a mai templomok és keresi a lelkipásztor a nyáját, mert az széjjel van szaladva, és egyenként, nem közösségként keresi a boldogulását. Ezzel párhuzamosan a mai kor embere a kulturális életet otthon, a tévé, számítógép előtt éli meg.” Lőrincz Ildikó, a Hagyományőrzési Forrásközpont elnöke a másik fél, a szakmabeliek csökkenő érdeklődésére utalt akkor, amikor azt mondta: „a kulturális szakemberek találkozója többnyire ősszel szokott lenni a székhelyünkön, de azt vettük észre, hogy egyre kevesebben vagyunk, ezért hoztuk el ide a rendezvényt, ahol a hely adta magát”.

• Fotó: Barabás Ákos

A szakmai találkozóra egy kérdőív is készült, amely a kulturális örökség köré szerveződő helyi eseményekre kérdezett rá több szempontból. A nők szerepe a közösségben Az előadók közül Nemes Anna Borbála szólalt fel elsőként, bemutatva a székelymuzsnai Viharsarok Egyesület elmúlt tizenöt évét. A szervezet a környezetvédelem, kultúraszervezés, hagyományápolás mellett szociális feladatokat is magára vállalt, most pedig egy közösségi tér kialakítására készülnek. A másik fő tevékenységük a 2006-ban rejtélyes körülmények között elhunyt Bán Péter szellemi hagyatékának rendezése, miáltal meg szeretnék őrizni a székelymuzsnai származású műfordító nevét. Tizenöt év alatt arra lehetek a legbüszkébb, hogy sikerült a helyi intézményekkel hathatós kapcsolatot kialakítani és együttműködni – mondta. Karsai Kinga a Székelymuzsnai Nők Egyesülete nevében számolt be tevékenységükről, amely kézimunkázással indult 2012-ben az egykori egyházi nőszövetségek mintájára, „akik sok mindent megoldottak egy olyan időszakban, amikor nehéz volt magyarnak lenni”. Az ünnepek köré szerveződő találkozóknak két évre rá hivatalos formát adtak, ezzel elkezdődött a kultúra és a hagyományok felkarolása vagy feltámasztása, mint például a hatvanas évekbeli kiflisütésé és – értékesítésé, amit a szülők találtak ki az óvoda fenntartására. Kalákázással az iskolaudvart is rendbe tették. Jelenleg nyolcan vannak, „melynek fele hatvan év feletti asszony, akik még megélték azt, amikor volt közösségi élet, a többiek csak kiköltöztek vagy férjhez jöttek ide. Nehéz a mai embert mozgósítani, és az a benyomásom, hogy az elszármazottak inkább törődnek a faluval. Mivel alig háromszázan lakják, és Derzs mellett amúgy is eltörpülünk, fontosnak tartjuk, hogy mindenhol képviseljük” – foglalta össze.

• Fotó: Barabás Ákos

A közösség szolgálatában Sashalmi-Fekete Tamás történész, volt tanár Kaland, játék, tudás – épített örökség a közösségekért címmel tartott vetített képes előadást. Az Arany Griff Rend alapítója hat éve költözött át Magyarországról, így külsős szemmel látja az itt fellelhető értékeket és a bennük rejlő lehetőségeket. Mutatott is pár példát, amelyet jártában-keltében látott, de mindenekelőtt történelmi hagyományőrző csapatát mutatta be, melynek fő irányvonala a harcművészeti oktatás és bemutatás, emellett pedig a történelmi táncokat, a Palló Imre Zene- és Képzőművészeti Szakközépiskola zenetanáraival pedig a régizenét is művelik. Felkarolták a kézművességet, ugyanis ruházatukat maguk varrják, saját bőrdíszművesük van. Az egyesületnek három történész is tagja, akik a kísérleti régészetet éltetik. Igyekszenek interaktív, rendhagyó tanórákat tartani, „mert az a küldetésünk, hogy megszerettessük a történelmet, hogy élővé tegyük, hogy a freskók lelépjenek a falakról”. A csapat 131 bemutatón van túl, középkori fesztiválokra, falunapokra járnak, iskolakupákat, fegyvertörténeti kiállításokat, találkozókat szerveznek. Sashalmi váltig állítja: félretéve az egyéni érdekeket az épített örökséget a közösség szolgálatába kell állítani, egyfelől bevonva a helyi termelőket, mesterembereket, ezzel munkahelyeket létesítve, másfelől élményturisztikai programokat kínálva, hiszen ezek az ódon falak ontják magukból a legendákat, a történelmi személyeket. Úgy gondolom, az épített örökség a jövőben mindenképp gazdaságközpontú lesz.”

• Fotó: Barabás Ákos

Az épített örökség öt tengelye Kovács Árpád művészettörténész, Oroszhegy községmenedzsere a Hargita megyei műemlékvédelem helyzetét ismertette. Először is a szót definiálta, miszerint „olyan kulturális és társadalomtudományi munka, amely a műemlékek kutatásával, feltárásával, megőrzésével, védelmével és restaurálásával foglalkozik, és amelyhez szorosan kapcsolódik a kulturális örökség, ami viszont építészeti, régészeti és művészeti emlékek összesége”. Mint megtudtuk, a 16. században, a reneszánsz teljében indult be az ókori műtárgyak gyűjtése az itáliai módos emberek körében, majd a 18. század közepén ismét divat lett, amikor felfedezték Pompejit. Aztán az etnikai fejlődés korában a fő kérdés az lett, hogy konzerválni vagy restaurálni kell-e a műemléket. Ma már a romok védelme is fontos a különféle elméletek szerint. HIRDETÉS Hargita megyében az épített örökségnek öt tengelye van. A műemlékvédelem egy 2009-es konferenciával indult, amelyet szándéknyilatkozat, védettségi lista, cselekvési terv, charta követett. Ezen előzmények hozadéka a megyeszintű stratégia, melynek köszönhetően a rehabilitálási és konzerválási munkálatokat, de azok nem csekély összegbe kerülő előkészítési terveit is finanszírozni tudják. A második irányvonal a székelykapu-program: a máréfalvi Kovács Piroska néni nyomába szegődve a megyei tanács hetvenhárom kaput újított fel, 253 ezer lej értékben. A harmadik szegmens a faluképvédelem, azaz megmenteni a népi építészeti értékeket egy szabályrendszer mentén. Eddig nyolcvanöt településről készült tanulmány, illetve ide tartozik a modern székely ház és a ravatalozó modellje. A székelyház-program negyedik pillérként olyan építészeti megoldásokat keres, amelyekben az eredeti forma, rendeltetés, esszencia a mai igényekkel társul. Végül a régészetre, leletmentő ásatásokra tért ki Kovács.

• Fotó: Barabás Ákos

Mi a közös Derzsben és Kínában?

Az előadás második felében egy Oroszhegyben készült esettanulmányt mutatott be egy székely parasztporta fenti elvek szerinti felújításáról. Mindezt egy kutatás előzte meg, melyet egy kecskeméti professzor és egyetemista csoportja végzett, tematizálva a havasaljai népi építészetet, a háztípusokat, házszerkezetet, építőanyagokat, melléképületeket. Barabásék több mint kétszáz éves portája magánkézből került a köz tulajdonába, miután a helyi tanács megvásárolta turisztikai központ céljára. A melléképületek rendbetétele, a ház újjáépítése, a régi, megmenthető elemek újrahasznosítása és a modern kőzművesítés után az egyik szobában irodát, a másikban tájházat rendeztek be. Ezen felül egy múlt század végén készült kaput is helyreállítottak. Az előadások után a részvevők megtekintették az UNESCO-s világörökség részét képező unitárius erődtemplomot Demeter Sándor lelkész vezetésével, aki büszkén hasonlította össze a műemléket a hasonló státusszal rendelkező egyiptomi piramisokkal, a kínai Nagy Fallal és a Niagara-vízeséssel. P. Buzogány Árpád, a hagyományőrzési forrásközpont munkatársa úgy értékelte a szakmai találkozót, hogy mivel eddig csak közművelődéssel foglalkoztak, „az épített örökség évében sikerült ez irányba is bővíteni az ismereteket, tudniillik az előadások révén olyan információkhoz juthatott ez a réteg, amihez különben nem”.

• Fotó: Barabás Ákos