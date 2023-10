Szakmai elismerésben részesítették a Mini-Erdély Parkot

Az Arany Póni díjat Olaszországban alapították több mint húsz éve, és olyan európai beltéri, illetve kültéri családi szórakoztatóközpontokat gyűjt össze, amelyek újszerűek, látogatottak és saját hagyományaikhoz is ragaszkodnak, ugyanakkor nemzetközi vagy helyi szinten kiemelkednek.

Idén a Mini-Erdély Parkot is jelölték a szakmai díjra, és kilenc másik európai létesítménnyel együtt elismerésben is részesítették

a park idén is eléri a 120 ezres látogatószámot,

és továbbra is nyitva tartanak, még télen is, illetve ameddig az időjárás engedi, a kisvasút is működik.