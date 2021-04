Szakképző intézmények mutatkoznak be az online térben

A gyergyószentmiklósi Batthyány Ignác Szakközépiskola, a Fogarasy Mihály Szakközépiskola, valamint a gyergyóditrói Puskás Tivadar Szakközépiskola is csatlakozik a Szakmák Éjszakája 2021 elnevezésű programhoz, mely során Hargita megye szakképző intézményei mutatják be a következő tanévre érvényes képzési palettájukat. A online térben történő bemutatkozó egységesen április 16-án lesz.

Ezúttal online lehet megismerkedni a különböző szakoktatási lehetőségekkel. Képünk illusztráció • Fotó: Vargyasi Levente

A Hargita megyei szakképző intézmények április 16-án Próbáld ki, csináld meg, ismerd meg! jelmondattal megrendezik a Szakmaéjszaka, Hargita megye elnevezésű rendezvényt. A járványhelyzet miatt a hagyományos pályabörzéket az online térben történő bemutatkozók veszik át,

egyrészt választási lehetőséget kínálva a szakma és pályaválasztás előtt álló diákoknak betekintést nyerni egy-egy tanintézmény kínálatába, másrészt a tanintézmények tudják népszerűsíteni kínálatukat.

A gyergyószentmiklósi Batthyány Ignác Szakközépiskola Facebook-oldalán pénteken 18 órától tartják az iskola bemutatóját, ezt követően 15 percenként a különböző szakokat ismerhetik meg a továbbtanulás előtt álló fiatalok.

18.15-től a média szak, 18.30-tól a turisztika szak, 15 perccel később a gazdasági szak, gyakorlócég ismertetője lesz látható. 19 órától ötletbörzét tartanak, majd 15 perccel később bemutatót a szakmai etika és kommunikáció tantárgyból, 19 óra 30 perctől az élelmiszer-ipari szak lesz soron, őket követően a szakácsok és pincérek mutatkoznak be, itt lesz konyhasarok és kvízjáték is, majd 20 órától az állategészségügyi szakot ismerhetik meg az érdeklődők.

A szakmák éjszakáján bemutatkozik a Fogarassy Mihály Szakközépiskola is, ők is 18 órától tartják az iskola-bemutatót, majd két szakközépiskolai osztály, a mechatronika szak és a teológia szak mutatkozik be, 19 órától az autószerelő, az asztalos, a víz-gázszerelő szakok képzéseiről lesz ismertető, 20 órától kvízjátékkal zárul az eseményt. Mindezt az iskola közösségi oldalán követhetik az érdeklődők.

A ditrói Puskás Tivadar Szakiskola is csatlakozik az online eseményhez. Az intézmény Facebook-oldalán a környezetvédelem-angol szakos líceumi oktatás, a lakberendezői esti képzés, a cukrász-pék, illetve pincér-eladó és erdészeti duális képzésekkel ismerkedhetnek meg az érdeklődők.