Szakiskolások versenyeztek Gyergyószentmiklóson a Szakmák hétvégéjén

• Fotó: Gergely Imre

Nyolc Hargita megyei szakközépiskola diákjai találkoztak Gyergyószentmiklóson, ahol előbb egy fórumon mutattak be az előadók olyan jó példákat, olyan itthon érvényesülő és szakmájukban dolgozó fiatalokat, akik a mostani iskolásokat is erre ösztönözhetik. Ezt követően egy faipari üzemet látogattak meg, végigmenve a gyártási folyamaton, aztán pedig jöhetett a nap fő eseménye, a verseny.

Cél, hogy megmutassák, a szakmai tudással lehet érvényesülni

A Hargita Megye Fejlesztési Ügynökség először szervezte meg a Szakmák hétvégéjét, ahol a faipari tanulók találkozhattak, de ennek lesz folytatása más szakmák területén is – közölte Cilip Árpád, az ügynökség igazgatója. Az elképzelés szerint a vetélkedőkön a legjobbaknak bizonyuló diákok egy záró, közös rendezvényen fognak találkozni.

HIRDETÉS

Céljuk, hogy ezeken a rendezvényeken megmutassák a tanulóknak, a jó szakmunkások itthon is érvényesülni tudnak, de

ha el is mennek külföldre, igyekezzenek saját szakmájukban vagy rokonszakmákban elhelyezkedni, és a kint tapasztaltakat hazahozva itt kamatoztassák azt, ahonnan származnak, gazdagítva vele a helyi közösséget.

Király Szabolcs, az ügynökség munkatársa szerint már most, az első szakmák hétvégéjén is túljelentkezés volt, láthatóan érdekes a fiatalok számára az, hogy versenyben, hasonló iskolákban tanuló társakkal mérhetik össze tudásukat, és az itt elért siker remélhetőleg elismerést hoz majd nekik saját iskolatársaik körében is. A verseny kihívást jelent a tanintézeteknek is, akik ösztönözve vannak ezáltal, hogy megfelelően felkészítsék tanulóikat és a legjobbakat küldjék el a versenyre.