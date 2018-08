Szabályos megelőzés: Hargita megyei utakon is ellenőriznek sertéspestisügyben

Már a Hargita megyei közutakon és a megyehatárokon is állandó ellenőrzéseket végeznek a hatóságok az afrikai sertéspestis megelőzése érdekében. A Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője az elővigyázatossági intézkedések betartására inti a sertéstartó gazdákat.

Az élő állatokat, illetve az állati eredetű élelmiszereket szállító gépkocsikat ellenőrzik a hatóságok. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

A kór gyorsan terjed az ország dél-keleti megyéiben, ezért a megyei állategészségügyi igazgatóság a rendőrség segítségével a Hargita megyei közutakon és a megyehatárokon is megkezdte a sertéspestis megelőzésére irányuló ellenőrzéseket az elmúlt héten.

„Az ellenőrzések folynak. Közúti ellenőrzések ezek,

élőállat-szállító autóknak, állati eredetű élelmiszertermékeket szállító autóknak az ellenőrzése zajlik folyamatosan, a rendőrség hathatós segítségével.

Ennek a célja az, hogy megelőzzük a sertéspestis Hargita megyei megjelenését és megakadályozzuk az illegális állatkereskedelmet” – tájékoztatott Ladó Zsolt, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője, hozzáfűzve, hogy az e heti ellenőrzések ütemtervéről pénteken egyeztettek a belügyminisztérium képviselőivel. A közúti ellenőrzések képezik most a prioritást, de emellett – ahogyan máskor is – folyamatos hatósági felügyelettel működnek a húsfeldolgozó egységek is.

Óvintézkedések

Ladó Zsolt felhívta a gazdák figyelmét arra, hogy piacról, alkalmi árustól ne vásároljanak sertést fülszám, illetve a származását igazoló iratok nélkül. A térségben nem jellemző az, hogy a disznókat kihajtják a mezőre, a gazdaságok nagyrészt be vannak kertelve, de fontos odafigyelni arra is, hogy a sertések ne érintkezhessenek a kórt ugyancsak terjesztő vaddisznókkal – figyelmeztetett a megyei állategészségügyi igazgatóság vezetője.