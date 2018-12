Szabadtéri szilveszteri mulatság Marosvásárhelyen

Fejlődnek, de fogynak is

Gyergyószárhegyen megszokott, hogy az év utolsó napjaiban falugyűlésen számolnak be a község vezetői az adott évben történtekről és a következőkre vonatkozó tervekről. Így történt ez a hétvégén is, de a fejlődés örömét a lélekszámbeli fogyás árnyékolja be.