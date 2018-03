Szabadtéri passió közel félszáz fiatallal

A szentegyházi szabadtéri passió tagja az Europassio Szövetségnek. Archív • Fotó: Barabás Ákos

Sok élménnyel, baráttal és egy jó közösséggel gazdagodtam. Minden próba alatt valami újat kapunk. Az előadások, a kirándulások, a beszélgetések, a jó hangulat rávilágít a Passió értelmére, és arra is, hogy miért kell része legyek ennek a csapatnak.”

De harc is: minden évben megküzdeni a szerepek lefedését, az előadások időpontjait és helyszíneit. Az egyik legnehezebb megküzdeni minden évben a zord tavaszi téli időjárással.

György Attila a szabadtéri passióban egy lehetőséget lát a fiatalok nevelésére, ami az idén huszonöt éves Szent Gellért Alapítvány egyik célkitűzése. „Ifjú korunkban a néhai Portik-Bakai Sándor plébános ificsoportjában színjátszottunk feleségemmel. Itt érhető tetten a Szentlélek: valószínűleg saját élményeink nyomán vezetett hasonló terekre. A drámázás, a misztériumjátszás ma is olyan módszer, amelyre a fiatal, ha úgy találkozik vele, nyitott. És ha játszik, megérintődik. Ezt igazolja a tíz év alatt szerepet vállalt fiatalok csapata. Feladatot adunk nekik, támogatjuk őket, megerősítjük őket abban, hogy jól csinálják. A többi a Jó Isten dolga.

Amennyiben ez Isten műve – és hiszem, hogy az –, lenniük kell majd olyan fiataloknak, akik továbbviszik. Újdonság, hogy idén magam is szereplő leszek. A Mária-szerep egyrészt nagyon közel áll hozzám. »Anyja vagyok« a társaságnak, és bár sokszor bábáskodtam egy-egy Mária-karakter kialakításában, idén a magam Máriáját vihetem a darabba” – reméli Ida.

György Idának rendezőként a Passió nagyon sokat jelent – valami szépet Istenért és valami izgalmasat a fiatalokért. „Az élmények közül a legnagyobb a körülöttünk lévő fiatalok életébe belátni, gyönyörködni abban, ahogy rámozdulnak valamire – másra, mint amit a világ ajánl. Hallgatni őket, megélni velük ritka szép pillanatokat, amikor megosztanak valamit abból az élményből, amikor megrezdült a lelkük. Hinni abban, hogy ezeket Valaki, Ő teszi. Bízni abban, hogy az az Isten, aki egy-egy pillanatra megmutatta magát nekik, megmutatja majd akkor is, amikor már nem csak Jézus passióját játsszák, hanem az igazit, saját életük passióját. Vágyam, hogy a szabadtéri passió éljen.

Ilyés Kinga így vall: „2009-ben György Ida, a passiójáték »édesanyja« azzal a gondolattal fordult hozzám, hogy szeretne egy újabb misztériumjátékot, ami nagyobb lenne az addigiaknál. Szeretem a zenét, ezért viszonylag bő listám volt olyan meditációs számokkal, filmzenékkel, amelyek hangulatai jól passzoltak Ida zenei léleklátomásához. Nem is tudom, hogyan lehetne leírni azokat a hosszú délutánokat, amikor ott ült előttem és szemén-száján áradtak és jutottak el hozzám azok a hangulatok, amiket talán nem is lehet mással jobban tükrözni, mint zenével. Mozgássérültként elmondhatom, hogy a huszonkét zenei szám lejátszása alatt, amelyeket jelenetenként váltani kell, eljátszom és átélem, hogy Jézusként a főpapok előtt állok, én vagyok a szigorú főpap, a nagycsütörtöki apostolok, az áruló Júdás, az ostorozó katonák, az égbe emelkedő kereszt, a fiával szenvedő Mária…

András Ibolya tizenkilenc éves, a kendőjét nyújtó Veronika szerepe „találta meg őt”. „Kiskorom óta részt vettem az alapítvány különböző programjaiban. Ahogy teltek az évek, igyekeztem egyre komolyabb szerepeket vállalni. A passióhoz, úgy érzem, a múlt évre sikerült igazán felnőnöm. Nézőként addig is jelen voltam, mindig mélyen érintett, de a teljes élményhez ennél több kell. Be kell vonulni a tömeggel Jézus mellett Jeruzsálembe, át kell élni apostolként az utolsó vacsora eseményeit, (…) Pilátusként döntést kell hoznunk, az egyetlen fiáért síró édesanya érzéseit kell éreznünk, segítenünk kell vinni a nehéz keresztet, és Jézussal együtt nekünk is fel kell támadnunk. Mindez szükséges, hogy teljes átéléssel tudjuk ünnepelni húsvét szent ünnepét. Veronikaként éreztem meg, hogy ott, akkor eme asszony aprónak tűnő tette mennyire fontos lehetett Jézusnak. Ezt próbálom nyújtani – kicsit magamból adni Neki.

Remélem, még sokáig lesz Passió, hiszen szükség van rá, hogy a fiatalok más nézőpontból szemlélhessék megváltásunk ünnepét.”