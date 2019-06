Szabadpolc az olvasóknak: ami tetszik, el lehet vinni

• Fotó: Haáz Vince

A szabadpolcos kezdeményezés évekkel ezelőtt indult, és azóta is jól működik, akárcsak a Könyvturkálónak nevezett, évi két alkalommal megrendezett esemény, amikor az udvarra is polcokat, asztalokat helyeznek ki. Ezeken az alkalmakon még több könyvbarát látogat el a Tékába, hozza otthonról a könyveit, és válogat azok között, amit más vitt be.

Lázok Klára, a Teleki Téka vezetője érdeklődésünkre elmondta, bevált a könyvturkáló, nagyon sokan jöttek, hoztak is, vittek is. A kapun belépőt kellemes dzsesszdallam fogadja, székek és párnák, hogy

akár ott is kényelembe helyezheti magát az olvasó,

aprósütemény és ásványvíz is rendelkezésre áll. Az esős időre való tekintettel most a kapu alatt és a földszinti, nyitott folyosón helyezték el a könyveket. Noha az eső elállt mire megnyitották a kaput, így még kellemesebbé vált a könyves délután, az udvarra, a nagy diófa alá is ki lehetett ülni olvasgatni.