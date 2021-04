Szabadidőközpontot terveznek a Maros-parton

Kerékpársáv és piknikezésre alkalmas terület is lehet valamikor ezen a helyen • Fotó: Rab Zoltán

Maros megye több településén szép környezetben hömpölyög a Maros, van, ahol bokáig ér a víz, de van, ahol kétméteres mélységet is közelít. Sajnálatos módon a Maros-parti települések vezetői mindeddig nem láttak fantáziát abban, hogy kihasználják ezt az adottságot, a kő- és homokkitermelésnél többre nem hasznosították a folyót. Igaz ugyan, hogy Marosvásárhelyen két helyen is kajakozásra, kenuzásra is használják tavasztól őszig a folyóvizet, de más szabadidős tevékenységek nincsenek, a horgászat kivételével.

A Marosvásárhely tőszomszédságában lévő, a nagyvárosi övezethez tartozó Marosszentkirály vezetősége a héten egy kérdőívet tett közzé, amelyben arra kéri a község lakóit, hogy véleményezzék a Maros partjára tervezett szabadidőközpont kapcsán megfogalmazottakat.

Hasznosítanák az adottságokat

Mint Gál Szabolcs alpolgármester a Székelyhonnak elmondta,

a nagyközség területén legalább 1,5 kilométer hosszúságban alkalmas a Maros partja arra, hogy kikapcsolódásra használható hellyé alakítsák.

Szeretnének futópályát és kerékpáros sávokat kialakítani, de lennének horgászásra és piknikezésre alkalmas helyek is. Az elképzelés szerint a helyszínen lenne egy nagy parkoló és vendéglátóipari egységek is. Lehetőséget biztosítanának a csónakázásra, kajakozásra és télen akár egy szabadtéri korcsolyapályát is el lehetne helyezni a Maros partjára.