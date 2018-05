Sürgősségi kormányrendeletnek köszönhetően nem vesztették érvényüket a termelői bizonylatok és értékesítési könyvek

Érvényesek maradnak az öt évre szóló termelői bizonylatok, értékesítési könyvek • Fotó: Gecse Noémi

Március végén lépett hatályba az idei 70-es törvény, amely a mezőgazdasági terménypiac szabályozására vonatkozó 2014/145-ös törvényt módosítja és egészíti ki. Az abban szereplő egyik legfontosabb újdonság, hogy

a termelői könyvek és bizonylatok nemrég elfogadott ötéves érvényessége helyett idéntől hét évre bocsáthatók ki.

Öt helyett hét évig lesznek használhatók a termelői bizonylatok és értékesítési könyvek? Tavaly még egy évre érvényes termelői bizonylatot és értékesítési könyvet használtak a termékeiket értékesítő gazdák, idén viszont mire átvehették volna az öt évig érvényeseket, egy új törvény értelmében már hét évig használhatókat kell kapniuk.

Tánczos Barna RMDSZ-es szenátor korábban arra is rámutatott, hogy több megyében, ahogy Hargita megyében is, időben megrendelték az öt évre érvényes termelői könyveket, így volt egy időszak, amikor amiatt zajlott a „harc” a megyei önkormányzatok és az országos nyomda között, hogy mi legyen azokkal a dokumentumokkal, amelyek gyakorlatilag érvényüket vesztették.

Mivel ebben a helyzetben érintett volt Hargita Megye Tanácsa is, így az intézmény vezetőjétől, Borboly Csabától érdeklődtünk, aki kérdésünkre kifejtette, a 2018/70-es számú törvény életbe lépésével módosult a termelői könyvek érvényességi idejére vonatkozó előírás, ezzel a lépéssel pedig sok olyan székelyföldi gazda került volna nehéz helyzetbe, akik már kiváltották az öt évre szóló termelői könyvet.

Egyrészt a termékeik értékesítésének akadályoztatása, másrészt a mezőgazdasági szubvenciók, APIA-támogatások igénylésével lettek volna gondok ‒ nyilván ez a helyzet más megyékben is adódott volna

‒ magyarázta az elöljáró.

Azt is megtudtuk tőle, hogy a „törvénykezési akadályt” Birta Antal, Hargita Megye Tanácsa vagyongazdálkodási vezérigazgatója észlelte, akinek javaslata alapján Borboly a kormányhoz fordult, és kérte, hogy törvényes előírások tegyék lehetővé a már kinyomtatott, illetve kiadott termelői könyvek érvényességének meghosszabbítását. A beadvány következményeként

április közepén megjelent a Hivatalos Közlönyben a 2018/27-es sürgősségi kormányrendelet, amely megoldást nyújt a már kinyomtatott, öt évre érvényes termelői bizonylatok és értékesítési könyvek kérdésére.

Abban ugyanis előírják, hogy amennyiben április 10-éig nem bocsájtották ki az új törvény által előírt, hét évig érvényes dokumentumokat – erre pedig egyetlen példa sincs az országban –, akkor a készleten lévő, öt évre szóló bizonylatokat és könyveket lehet kiadni a gazdáknak július 30-áig. Augusztus elejétől viszont már csak a hét évig használhatók adhatók át az igénylő gazdáknak.

A megyei tanácselnök a már kiadott, öt évre szóló termelői bizonylatokról és értékesítési könyvek számáról is tájékoztatott. Mint ismertette,

januárban az első negyedévre, a polgármesteri hivatalok által közölt adatok alapján 3400–3400 termelői bizonylatot és termék-értékesítési könyvet rendeltek az Országos Nyomdahivataltól, amelyeket ki is osztottak a polgármesteri hivataloknak.

márciusban a második negyedévre (még a 2018/70-es törvény megjelenése előtt) a polgármesteri hivatalok által közölt adatok alapján a 2300 termelői bizonylatot és 2350 értékesítési könyvet igényeltek, amelyekből április 20-áig 660 bizonylatot és 690 értékesítési könyvet adtak át az önkormányzatok számára.

Arra a kérdésünkre, hogy az említett nyomtatványok mellett lesz-e szükség hét évesek igénylésére is, az elöljáró elmondta, mivel mindig a polgármesteri hivatalok által leadott adatok szerint rendelik meg azokat az Országos Nyomdahivataltól, amennyiben július vége után is lesz igény a részükről, akkor a hét évig érvényesekből is igényelnek.

Arról is kaptunk tájékoztatást, hogy 2017-ben a polgármesteri hivataloknak negyven tömb termelői bizonylatot adott át a megyei önkormányzat ‒ az akkori formában egy tömb 100 oldalas volt, azaz négyezer bizonylatot küldtek szét a megye településeire ‒, míg termék-értékesítési könyvből 3760 darabot igényeltek.

Kik kérhetik?



A termékértékesítési könyvek használatát 2014-ben vezette be a kormány, az élelmiszer- és zöldségpiacokon történő termelői értékesítés elősegítése céljából, valamint a mezőgazdasági termékek forgalmazásának törvényes kereteinek megteremtésére. A termelői bizonylatot és értékesítési könyvet minden olyan természetes személynek igényelnie kell, aki a háztáji és közepes méretű farmján végzett mezőgazdasági tevékenységéből származó elsődleges termékeket nemcsak saját használatra szánja, hanem értékesíteni is akar azokból. Nekik először a bizonylatot kell igényelniük, amely alapján kiállítják az értékesítési könyvet.