Öt helyett hét évig lesznek használhatók a termelői bizonylatok és értékesítési könyvek?

Március 25-én lépett életbe a 2018-ból származó 70-es törvény, amely a mezőgazdasági terménypiac szabályozására vonatkozó 145/2014-es törvényt módosítja és egészíti ki. Az abban szereplő egyik legfontosabb újdonság, hogy

a termelői könyvek és bizonylatok nemrég elfogadott ötéves érvényessége helyett mostantól hét évre bocsáthatók ki azok.

Az új törvényben foglaltak szükségességéről és hozadékairól Tánczos Barna szenátort kérdeztük.

Öt éves érvényességet javasolt

Mint az előzményekkel kapcsolatban kifejtette, miután 2016 elején nem fogadták el a gazdák előző év folyamán igényelt termelői könyveit a támogatásigényléskor – mivel azokat minden év elején meg kell újítani –,

a szenátor törvénytervezetet nyújtott be, amelyben javasolta, hogy a termelői könyv és bizonylat is öt évre legyen érvényes, éves láttamozással. Mindezt azért, hogy a gazdáknak ne kelljen minden évben megvásárolniuk azt a dokumentumot, amely ha pár lappal többet tartalmaz, akkor több évre is érvényes lehetne.

Emellett meglátása szerint, egyszerűsíteni kellene ezeket a bonyolult, bürokratikus eljárásokat, s a hasonló rendelkezésekkel a gazdákat segíteni, nem az ők dolgukat nehezíteni.

Egy évet sem vártak a módosításra

Azt is megtudtuk, hogy a kormány első lépésben negatívan fogadta a javaslatát, de mivel a mezőgazdasági bizottság felkarolta az ötletet, és beépítette egy törvénytervezetbe, amely más módosításokat is tartalmazott – azt elfogadták, így a termelési könyvek érvényességük idéntől öt évre szólna.

Közben a nagy lendületben – úgy látom, hogy – annyira megtetszett a képviselő házi kollégáknak az ötlet, hogy nem vártak egy évet sem, és ismét módosították a törvényt. És hogy semmivel sem legyünk másabbak az országos átlagnál, rövid időre rá átírták az érvényességet is öt évről hét évre. Ugyanakkor más módosításokat is bevezettek, például a piacra való jutással, az értékesített mennyiség nyilvántartásával kapcsolatosan, illetve arra vonatkozóan is, hogy egy termelői könyvvel hány helyszínen lehet majd terméket értékesíteni

– tájékoztatott a politikus, hozzátéve, hogy az intézkedés nem minden pontjával ért egyet, de mivel döntőházként a képviselőház fogadta el a törvénytervezetet, így kihirdetésre került a törvény.

Gyors megoldásra van szükség

Az újdonságokkal kapcsolatos legnagyobb problémára is rámutatott Tánczos Barna: több megyében, ahogy Hargita megyében is időben megrendelték az öt évre érvényes termelői könyveket, így

jelenleg amiatt zajlik a „harc” a megyei önkormányzatok és a nemzeti nyomda között, hogy mi legyen ezekkel a dokumentumokkal, amelyek gyakorlatilag használhatatlanok, érvényüket vesztették. Jelenleg több tízezer ilyen dokumentum van a megyei önkormányzatoknál.

Várhatóan erre a kérdésre napokon belül megoldást találnak – ez annál is inkább fontos lenne, mert a tavalyi dokumentumok már lejártak, s még nincsenek újak, amelyekkel gazdák egyes támogatási formákat igényelhetnének. A szenátor meglátása szerint,

erre a helyzetre megoldást jelenthetett volna egy, a törvénybe foglalt átmeneti intézkedés, amely előírná, hogy a már kinyomtatott, kibocsájtott dokumentumok használhatóak a lejártukig. A leggyorsabb megoldásnak is azt tartja, ha ezt az átmeneti intézkedést belefoglalják a törvénybe egy sürgősségi törvénymódosítással.

Pozitív hozadéka is van az új törvénynek, ezeket is ismertette a szakpolitikus. Mint megtudtuk,

ez a rendelkezés is azt szolgálja, hogy ne kelljen minden évben fizetniük a dokumentumokért a gazdáknak, amelyeket egy évenkénti láttamozással használhatnak.

Emellett az is jó hír, hogy a családtagok különböző piacokon egy időben is értékesíthetik mezőgazdasági termékeiket, amely a családi gazdaságból származik – sorolta. Hozzátette ugyanakkor, hogy

a viszonteladók visszaszorítását ő maga más módszerekkel hatékonyabbnak tartaná, mint az új törvényben szereplőkkel.

Termelői bizonylat, értékesítési könyv



Mint ismeretes, a kormány a termelői értékesítés elősegítése, valamint a mezőgazdasági termékek forgalmazásának törvényes kereteinek megteremtésére céljából vezette be a termelői könyvek használatát 2014 végén. A jogszabály értelmében termelői bizonylatot kell kiváltania minden olyan mezőgazdasági termelőnek, aki háztájon, illetve közepes méretű farmján megtermelt termékeit nemcsak saját szükségletre, hanem eladásra is szánja. A termelői bizonylaton feltüntetik a gazda adatait, hogy mekkora területen gazdálkodik, illetve hogy mekkora az állatállománya. Emellett a gazdának az értékesítéshez egy termelői/értékesítési könyvecskét is ki kell kérnie a helyi önkormányzattól. Az értékesítési könyv egy számlatömbhöz hasonlít, oldalai az árujegyzék szerepét töltik be – az eladó és vásárló adatai mellett bele kell írni az eladott termék nevét, mennyiségét, egységárát.