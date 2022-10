Súlyosan beteg, immunhiányos idős páciensek hunytak el a kórházban

Adriana Pistol államtitkár azt is elmondta, hogy a szombati ellenőrzéseken kiderült, hogy a kórház intenzív osztálya „nem nyújt optimális feltételeket” a betegellátáshoz. Kórtermeiben már csütörtök óta szünetel a betegfelvétel, és elkezdték a fertőtlenítésüket. A pácienseket ideiglenesen más kórtermekbe költöztették. Emellett az intenzív osztályon ápolt összes betegen bakteriológiai szűrést végeztek, hogy feltárják az esetleges további kórházi fertőzéseket. Ugyanakkor döntés született arról, hogy ezentúl szűrik az intenzív osztály személyzetét és az újonnan felvett pácienseket is.

A Maros Megyei Klinikai Kórházban az elmúlt napokban tapasztalt fertőzésekről Adriana Pistol egészségügyi államtitkár tájékoztatta a sajtót szombaton délután: hat betegnél találtak kórházi fertőzést, öt halálesettel végződött , egy beteg pedig még súlyos állapotban van. Az államtitkár elmondta, hogy az esetekről pénteken értesült, és úgy döntött, sürgősen Marosvásárhelyre utazik egyeztetni a kórház vezetőségével a teendőkről. Tájékoztatása szerint az elhunyt betegeket korábban többször is kezelték kórházban, több műtéten is átestek, és antibiotikumoknak ellenálló kórokozók fertőzték meg őket.

„Nem most jelentek meg ezek a fertőzések, a statisztikai adatok is bizonyítják, hogy kórházi fertőzések vannak minden intézményben, Amerikában is 28–30 százalékos arányban jelennek meg az intenzív terápián. Ezek a betegek azonban nem a fertőzés miatt haláloztak el;