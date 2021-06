Strandszezon van, ám a meteorológusok nem biztatnak sok jóval

A Víkendtelepen a tervek szerint jövő héten töltik fel a csónakázót, majd az úszómedencéket is • Fotó: Haáz Vince

Van lázmérés, és a kihelyezett napozóágyakat nem szabad egymás mellé húzni. A benti wellness is működik, itt továbbra is időkorlátozással lehet igénybe venni a szolgáltatásokat. A 4 órás jegy ára hétköznaponként felnőtteknek 70, gyermekeknek 35 lej, hétvégén és ünnepnapokon felnőtteknek 90, gyerekeknek 45 lej.

Terveik szerint jövő kedden és szerdán töltik fel a csónakázót, majd az úszómedencéket is. Ez azt jelenti, hogy jövő hétvégére lesz víz a medencékben. Napozni, fagyizni és beszélgetni, sétálni azonban már most is lehet, a telep területe gondozott, tiszta, a vendéglátóipari egységek pedig nyitva vannak.

Mint Seprődi Zoltán, a Parajdi Sóbánya igazgatója a Székelyhonnak elmondta,

a kedvezőtlen időjárás miatt egyelőre nincsenek strandolók, a medencék vize is mindössze 20 Celsius-fokos.

Jelenleg 12–18 óra között tartanak nyitva, ahogy érkeznek a vendégek és megjön az igazi nyár, változik a nyitvatartás is. A belépőjegyek ára változatlanul felnőtteknek 25, gyerekeknek, fiataloknak 15, hétvégén mindkét jegy 5 lejjel többe kerül.

Beltéri medencék is nyitva

Parajdon a belső medencés wellnessközpont már egy hete nyitva van, előjegyzés és mindenféle igazolás nélkül fogadja a vendégeket. A kétórás felnőtt belépőjegy ára 35 lej, a nyugdíjasok, gyerekek és helybéliek kedvező áron válthatnak jegyet. Aki egész nap szeretne mártózni a gyógyvizű medencékbe, az 70 lejes napi jegy ellenében teheti meg. Hétköznap a wellness 12 órakor nyit, hétvégén és ünnepnapokon 9 órakor, és minden esetben 21 óráig lehet igénybe venni a szolgáltatásokat.

Meleg vizű strandok ideje

Szentegyházán már május közepétől meg van nyitva a Szentegyháza Gyöngye termálstrand, itt beltéri medence is az érdeklődők rendelkezésére áll. Június elsején megnyílt a Nosztalgia Termál Strand is, ahol egy gyermekmedence, egy meleg vizű és egy nagy úszómedence várja a kikapcsolódni, úszni vágyókat. A jegyárak nem változtak, a felnőttek 25, nyugdíjasok 20, míg a gyermekek 10 lej ellenében használhatják a medencéket, a napozóhelyeket. A két felnőtt és két gyermek belépését biztosító családi jegy 60 lejbe kerül. Itt lakókocsit, faházat is lehet bérelni, továbbá sátrazni is lehet.

Maroshévízen már megnyitott az Urmánczy strand, ahol termálvízzel töltött medencével várják kicsiket, nagyokat. A városháza által működtetett Bánffy Wellness egyelőre zárva maradt, mint ahogy a mellette levő strand is.

Eső és napsütés váltja egymást



A meteorológusok előrejelzései szerint Maros megyében péntektől vasárnapig változékony, de meleg időjárása lehet számítani. Marosvásárhelyen pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 Celsius-fok lesz, szombaton és vasárnap 26–27 fok között váltakozik. Keddre már 31 fokot jósolnak, de szinte minden nap lehet záporokra számítani. Szovátán, az előrejelzések szerint pénteken 26, szombaton azonban csak 23 fok lesz, s aztán melegedni kezd, kedden elérve már a 27 fokot. Maroshévízen hétvégén 21 fok lesz a legmagasabb kinti hőmérséklet, Székelyudvarhelyen pedig pénteken 26, szombaton 22, vasárnap pedig 24 fok lesz, esőzésekkel tarkítva. Csíkszeredában lesz a leghűvösebb hétvégén, amikor a mért értékek nem fogják meghaladni a 22 Celsius-fokot, de jó hír, hogy jövő hét elején már 26 fokig is felmelegedik a nappali hőmérséklet. Esőre szinte mindenhol kell számítani.