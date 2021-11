Stoptáblák villogóval: a biztonság növelése a cél

Biztonságosabb lehet ez az útkereszteződés a fényjelzéssel ellátott tábla kihelyezésével • Fotó: Erdély Bálint Előd

Azért választották ezt a kereszteződést, mert itt rendkívül nagy a forgalom, a Tamási Áron–Lejtő útkereszteződésnél lévő villanyrendőrt sokan erre haladva kerülik ki – tudtuk meg Zörgő Noémitől, a polgármesteri hivatal sajtszóvivőjétől.

Egy stoptábla nem volt elég, kihelyeztek még egyet, majd az úttestre is ráfesttettek egy STOP jelzést, de az elágazás így is balesetveszélyes maradt. „Egyelőre ezt a kettőt (villogóval szerelt stoptábla – szerk. megj.) helyeztük ki, de ha beválik, akkor értelemszerűen más helyekre is tervezünk ilyeneket felszerelni” – közölte Zörgő Noémi.