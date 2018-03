Station Pub & Bowling – Sport és szórakozás minden korosztálynak a Septimiában (x)

• Fotó: Septimia

Kényelmesen elfér itt nagyobb csapat, de kis társaságoknak is intimitást adnak a nyitott, mégis egymástól elkülönülő pályák. S hogy a játékot csak szemlélők se unatkozzanak, bárasztalok és -székek várják őket, ahonnan nézőként is élvezhető minden gurítás.

Az év eleji átalakulással új külsőt kapott a bowling szerves részeként működő Station étterem is: a westernhangulatú előtér bárként és bisztróként is működik, ahol a bowlingozásban „megfáradt” vendég egy jó ital mellett pihenhet meg, és kedvére választhat az étterem séfje által megálmodott fogások közül. Az is megtalálja a kedvére valót, aki étterembe vágyik, hiszen

a Station étterem elkülönített terme továbbra is várja a vendégeket.