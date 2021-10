Sportszercsomagokat kaptak a Maros megyei iskolások

Maros megyében 188 iskola részesült az adományban • Fotó: Haáz Vince

A jelenlévő testnevelőtanárok közül többen is elmondták, nagy segítséget jelent a sportszercsomag, hiszen nem minden iskola van kellőképpen felszerelve, nem ritka, amikor a tanár egyik iskolából viszi magával a másik iskolába a labdát vagy a hálót. Ahhoz, hogy a gyerekek megfelelően fejlődjenek, hogy szeressék is a tornaórát, megfelelő sporteszközökre is szükség van – fejtették ki lapunknak az adományt átvevő tanárok.