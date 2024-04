Sport- és szabadidős létesítmények fejlesztésére kérnek majdnem két és félmillió lejt

a nagypályára is időtálló padlóburkolatot tennének, és padlótisztító, valamint jégvágó berendezéssel, több hőközponttal, tűzálló ajtókkal és egy multifunkcionális kis traktorral is ellátnák a létesítményt. Utóbbira a Szabó Kati Sportcsarnoknál is szükség van, ugyanott pedig a terem padlójának felújítását és a kinti kézilabdapályára műfüves borítást is terveznek a működtetők.