Spórolnia kell Székelyudvarhelynek, íme néhány terület, ahová kevesebb jut

Többet fizet a lakosság, ezért úgy fair, ha kevesebbet költ a polgármesteri hivatal is. Kiadási csökkentéseket jelentett be a POL-frakció • Fotó: Erdély Bálint Előd

Több mint hatvan órányi egyeztetés végeredménye az a költségvetés-tervezet, amelyet szerdán mutatott be a sajtónak a Szabad Emberek Pártjának frakciója. A tárgyalások eredményeként a párt „betartotta ígéretét”: tavaly decemberben jelentették be a helyi ingatlanadók emelésének szándékát, hogy az így keletkező többletből az európai uniós pályázatok önrészét tudja fedezni a város. A lakosság teherviseléséért cserében azt az ígéretet tették akkor, hogy jelentős költségcsökkentést eszközölnek a hivatal működésében is.

Lefaragták a személyzeti költségeket

Székelyudvarhely városvezetése a múlt héten jelentette be, hogy maguk is lefaragtak a költségekből, a most közölt számok szerint a csökkentés teljes értéke 1,7 millió lej lesz:

a Tourinfo iroda tervezett személyzeti költségeitől 150 ezer,

a Helyi Rendőrségtől 300 ezer,

a polgármesteri hivatal anyagi költségeiból 1,3 millió lejt vágnak le.

Továbbá egy e heti egyeztetés eredményeként 200 ezer lejjel csökkentik a polgármesteri hivatal személyzeti költségét is: mindez azt jelenti, hogy

„létszámstop” lesz az intézménynél, tehát alkalmazni nem lehet, viszont leépítésre sem kerül sor.

Fontos ugyanakkor, hogy a hivatal személyzeti költsége így is 250 ezer lejjel magasabb, mint 2020-ban: ez az összeg fedezi a már meglévő munkatársak előmenetelének, előléptetésének költségét. A már említett 200 ezer lejes csökkentést átcsoportosítják a sportpályázatok alapjába, így az idén megpályázható összeg 1,35 millió lej lesz.

Bevalljuk, a költségvetési csökkentésünk célszáma nagyobb volt, de ennyi idő alatt most a vállalt minimumot sikerült teljesíteni csupán

– jegyezte meg a számok ismertetése után András Lehel, a POL frakcióvezetőke.

Van még mód a „spórlásra”

A frakcióvezető még kifejtette, dolgoznak más költségcsökkentési lehetőségeken is, például a villany- és gázszolgáltatásra fordított összegek csökkentése önkormányzati szinten, hiszen a különböző alintézmények összefogásával kedvezőbb egységárat lehetne elérni a szolgáltatóknál. „A kórház adatai nélkül éves szinten az intézményrendszer víz- és gázköltsége 5,5 millió lej. Ha csak tízszázalékos árcsökkenést érnénk el, az is évi 500–550 ezer lejes megtakarítást jelentene” – matematikázott András Lehel.

HIRDETÉS

Egyébként idén összesen 6,02 millió lejre van szüksége a városnak az EU-s pályázatok önrészére: 2,7 millió beruházási önrész, 0,3 millió nem beruházási önrész és 3,02 millió a pályázatok kivitelezéséhez szükséges tanulmányok elkészítéséhez szükséges.

A természetes és jogi személyek épületadójának megemeléséből évi 1,45–1,45 milliót várnak, ehhez adódik hozzá a most „megspórolt” 1,5 millió lej.

A hiányzó összeget saját költségvetéséből fedezi a város: a tavalyi terv szerint ebben Hargita Megye Tanácsának segítségére is számítottak az önkormányzati képviselők, ám a megyei önkormányzat továbbra sem adott választ arra vonatkozóan, hogy a személyi jövedelemadóból származó visszaosztás után Székelyudvarhelynek mennyi jut majd.