Sorrendben: Kovászna, Maros és Hargita

A következőkben a három székelyföldi megye, Hargita, Kovászna és Maros megyék 2023-as megyei költségvetéseit elemezzük, hasonlítjuk össze. A tervezett költségvetésekhez az adatokat a 2023-as költségvetéseket jóváhagyó megyei tanácsi határozatokból, míg a megvalósítási számokat a pénzügyminisztérium honlapjára feltöltött költségvetési zárszámadásokból gyűjtöttük be.

a bevételeiknek sokkal nagyobb hányadát kapják bizonyos tevékenységekhez „felcímkézve” a központi büdzséből – magyarán az egyes bevételi forrásokat kötelezően csak megszabott célokra szabad felhasználniuk. Így nem tudnak annyira szabadon gazdálkodni, mint a települési önkormányzatok. Ugyanakkor azt is fontos megjegyezni, hogy a megyék esetében nem beszélhetünk óriási tételekről, hisz az egyes megyék költségvetése nagyságrendben a megyeszékhelyek költségvetéseihez hasonlítható.

A 2023-ban megvalósított összbevételek tekintetében Maros megye vezet, ami a megyék méretbeli különbségei alapján nem is meglepő. Hargita és Kovászna megye – a méretük közti különbségek ellenére – szinte azonos mértékben valósították meg a költségvetési bevételeiket 2023-ban. A fontosabb bevételi tételek a megyék közti arányoknak megfelelően alakultak 2023-ban, kivételt az EU-s projektek jelentenek, ahol

E fenti két tétel mellett a befizetett jövedelemadó 14 százalékának a 15 százaléka is a megyei költségvetések bevétele, szabad felhasználású összegként.

Ugyancsak a megyei önkormányzatokhoz folyik be a jövedelemadó 6 százaléka, azonban ezt a részt a megyei önkormányzatok kötelesek az adott megye települései költségvetéseinek a kiegészítésére fordítani.

Amennyiben az év elején megtervezett költségvetések megvalósítási fokát vizsgáljuk, ez mindhárom megye esetében 80% fölött van. Közel 90%-os megvalósítási fokkal Hargita megye vezet, azonban a sort záró Kovászna megyei is 83%-ban tudta megvalósítani a tervezett költségvetését (3. ábra).

ami a megyei költségvetéseknél is igaz. Azt azonban hozzá kell tennünk, hogy a megyei költségvetések abban is különböznek a települések költségvetésétől, hogy a megyék esetében sokkal nagyobb mértékű a törvényileg megszabott intézményműködtetési kötelezettség, ami biza a fejlesztési összegek részarányának a rovására megy.

De ettől függetlenül a megyéknek is komoly lehetőségei vannak fejlesztési forrásokat lehívni mind a központi költségvetésből, mind pedig az európai uniós alapokból.

A hétköznapi ember leginkább az utakra elköltött összegeket érzi a saját bőrén, vagy épp az autója zörgésén. Ennek a tevékenységnek a finanszírozására egyrészt az ÁFA-visszaosztásból kapnak jelentős összegeket a megyei önkormányzatok, de a nagyobb munkálatokhoz a központi költségvetésből és az EU-s programokból is hívhatnak le pénzeket. A három megye tervezett és megvalósított költségvetése ennél e tételnél azt mutatja, hogy

Abszolút értékben is Kovászna megye költött 2023-ban legtöbbet az utak és szállítás fejezetre, egyedül többet fordítva erre a területre, mint Hargita és Maros megye együttvéve. A sereghajtó Hargita megye alig egynegyedét fordította utakra 2023-ban, mint Kovászna megye (6. ábra).

A harmadik legnagyobb volumenű költségtétel a megyei tanácsok költségvetésében a kultúra, sport és vallás területekhez köthető. Ebből a fejezetből finanszírozzák a megyei önkormányzatok a megyei kulturális hálózatot, a különböző pályázatokat (sport, egyházi stb.), valamint a nem papi hivatású egyházi alkalmazottak fizetését is. 2023-ban messze Maros megye költött a legtöbbet erre terültre, egyedül többet, mint a másik két megye együttvéve. A kulturális kiadásoknál Hargita megye zárja a sort (8. ábra).

A megyei kórházak esetében a fejlesztések és a működéshez való hozzájárulás esik a megyei önkormányzatok hatáskörébe, ugyanakkor a községi orvosi rendelőket is támogatja a megyei költségvetés.

Hargita megye működteti a legköltségesebb apparátust, amelynek összkiadása közel duplája a Kovászna megyeinek, de meghaladja a Maros megyeit is.

Ez az „elsőbbség” a személyi kiadások és az anyagi kiadások területén is jelen van, mindkét mutatónál Hargita megye vezet a másik két megye előtt (10. ábra).

Megvalósított EU fejlesztések: Kovászna az első

A 2023-as évre tervezett EU-s finanszírozású projektek esetében is Kovászna megye vitte el a pálmát, ahol a megvalósított EU fejlesztések értéke több, mint amit Hargita és Maros megyének együttvéve sikerült 2023-ban kiviteleznie. A sort ez esetben is Hargita megye zárja a Kovászna megyei összeg alig egyharmadával. (12. ábra). Megj: Az EU-s fejlesztésekhez nem vettük be a PNRR finanszírozású projekteket (61. cím), hiszen ezek a 2023-as évben kezdődtek és nagyon kis százalékban sikerült megvalósítani őket, így a 2023-as értékük nem számottevő.