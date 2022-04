Sorban állnak a csíkszeredai főkonzulátus előtt a szavazók

Sor alakult ki Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának épülete előtt a magyar országgyűlési választások napján, vasárnap. Mint megtudtuk, nem csupán a külképviseleti szavazást kérvényezők várakoznak, sokan még most adják le a levélszavazatokat is.

Nagy érdeklődés övezi az idei magyar országgyűlési választásokat Csíkszeredában: noha kicsivel több mint két hét állt az érintettek rendelkezésére, még vasárnap, a választások napján is folyamatosan adják le a levélszavazatokat a főkonzulátuson. Olyannyira nagy az érdeklődés, hogy

Megkeresésünkre Farkas Balázs, a csíkszeredai külképviseleti választási iroda elnöke elmondta, az erre irányuló kérelmet összesen 2153 személy adta be Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusára, és közülük vasárnap délutáni beszélgetésünkig már több mint 1200 fő élt is a szavazati jogával. A sor kialakulását mindezek mellett az is magyarázza, hogy