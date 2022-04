Sokoldalú közösségi központ terve nyerte az I. Ötletfonó versenyt

A Köz. csapata egy összetett közösségi központ tervét mutatta be, ahol a kisgyermekes anyukáknak is volna lehetőségük nyugodt környezetben lenni gyermekükkel, valamint kisdiákok, tinédzserek is tudnának tanulni, szabadidős tevékenységeket végezni. Ebben a központban alkalmanként előadásokat, koncerteket is szerveznének, ugyanakkor az előző két projektben ismertetett célok megvalósítására is alkalmas volna. Erre a célra a Művelődési Ház alatti Siculus-t nézték ki, elsősorban a park közelsége miatt, mivel így lehetőség lenne néhány tevékenységet a szabadban is gyakorolni.