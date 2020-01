Sokba kerülhet Floreának az a véleménye, hogy kinek mikor kellene gyermeket vállalni

Vizsgálódnak Dorin Florea ellen a gyermekvállalással kapcsolatban tett kijelentései miatt. Archív • Fotó: Haáz Vince

Dorin Florea előbb egy Facebook-bejegyzésben fejtette ki véleményét arról, hogy kinek és mikor kellene gyermeket vállalnia, ugyanis szerinte feltételekhez kellene kötni a gyermekvállalást.

Florea a gyermeknevelési pótlék növelése kapcsán fogalmazta meg álláspontját, mondván, hogy csak azoknak kellene gyermeket vállalniuk, akik megfelelő körülmények között laknak, van jövedelmük és elérhetnek egy bizonyos életkort. Marosvásárhely polgármestere úgy véli, ha valaki nem felel meg az előírásoknak és gyermeke születik, attól az államnak el kellene vennie a kiskorút mindaddig, amíg megfelelő körülményeket tud biztosítani a felneveléséhez.

Szerinte sok olyan család van az országban, amely csak azért vállal gyermeket, hogy gyermeknevelési pótlékban és más segélyekben részesüljön.

Nem így kellene növelni Románia lakosságának számát – jegyezte meg a városvezető. Hozzátette, Marosvásárhelyen több próbálkozás volt, hogy a szegény sorban élő családokat beillesszék a társadalomba, de egyik sem járt sikerrel.

Később, országos tévétársaságok megkeresésére Florea azt nyilatkozta, hogy kimondottan a roma lakosságra gondolt, és okkal aggódik, mivel Marosvásárhelyen van a legnagyobb roma közösség, illetve

tudomása van olyan 12–13 éves lányokról, akik a gyermekpénzért vállaltak gyermeket.

A Székelyhon megkeresésére Asztalos Csaba, az Országos Diszkriminációellenes Tanács tagja elmondta, hivatalból indítottak eljárást gyűlöletbeszéd miatt Dorin Florea ellen. Marosvásárhely polgármesterét jövő hétre idézték be meghallgatásra, amelyen személyen is megjelenhet, illetve írásban is elküldheti álláspontját. A testület tagjai a városvezető Facebook-bejegyzését és az azt követő két nyilatkozatát is elemezni fogják. Amennyiben mondandója gyűlöletbeszédnek minősül, Florea két- és tízezer lej közötti pénzbírságra számíthat. A testület két heten belül dönt.

A marosvásárhelyi polgármester nyilatkozata vegyes fogadtatásban részesült a közösségi oldalakon. Volt, aki elítélte, és úgy vélte, a városvezető rasszista hangot ütött meg és gyűlöletet szít, de akadtak olyanok is, akik egyetértettek vele abban, hogy szabályozni kellene a gyermekvállalást ott, ahol csak a gyermekpénzért és a segélyekért vállalnak gyermeket.