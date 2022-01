Sokakat érintő változás – gondozási központokból oktatási intézményekké válnak a bölcsődék

A már működő bölcsődék akkreditáció nélkül átkerülhetnek a tanügyminisztériumhoz. Képünk illusztráció • Fotó: Vajda János/MTI

Módosította és megszavazta a szenátus nemrégiben azt a sürgősségi kormányrendeletet, amely az oktatási törvény módosítását célozta, azonban számos ponton javításra szorult. Az RMDSZ beszámolója szerint a módosításaik értelmében

kiszélesítették a bölcsődei korosztályt 0–3 éves korra, sikerült tehát újból rendelkezésbe foglalni, hogy a 0–11 hónapos gyerekek is járhassanak bölcsődébe, ami nem szerepelt a sürgősségi kormányrendelet előírásai között.

Továbbá három csoportot vezettek be: kiscsoport 0–1 éves, középső csoport 1–2 éves, nagycsoport 2–3 éves korosztály számára; valamint meghatározták a maximális keretszámát is ezeknek a csoportoknak 9-es, 15-ös, 20-as létszámokban. Lehetőséget adtak arra is, hogy a tanfelügyelőségek jóváhagyásával a felekezeti bölcsődéket is a már meglévő oktatási intézmények mellé tudják rendelni, amennyiben erre igény mutatkozik. Továbbá

az önkormányzatok a saját hálózatukban működő bölcsődéket határidő nélkül tudják átadni az oktatási rendszernek, amennyiben erre igény van.