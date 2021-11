Sokak karácsonyát teszik szebbé az adományozók

• Fotó: Gyergyószentmiklósi Vöröskereszt Facebook-oldal

Az ünnepek közeledtével a gyergyószentmiklósi Vöröskereszt idén sem hagyja magára a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családokat. Az előző évekhez hasonlóan szombaton is Gyergyószentmiklós három forgalmasabb pontján gyűjtötték az adományokat az Ajándékot termő fa akció során.

A város központi parkjában a Vöröskeresztesek ajándékot termő fája alá új vagy újszerű állapotban lévő tárgyakat vártak, játékokat, tanszereket, ugyanakkor tisztálkodási eszközöket is. A Művelődési Központ előtti téren, valamint a Bucsin negyedi bevásárlóközpont mellett is voltak gyűjtőpontok, itt is fogadták az önkéntesek az adományokat.

Úgy látjuk, idén az emberek valóban meghallották kérésünket, és nemcsak képben voltak azzal, hogy miért is állnak a város több pontján a vöröskeresztesek egy-egy gyűjtőláda mellett, hanem az adományozók csak új, vagy újszerű állapotban lévő tárgyakat hoztak. Hála nekik, az előző évekhez képest idén több ajándékot terem a mi fánk is, megközelítőleg 160–170 gyermek ünnepét tudjuk szebbé tenni így

– fogalmazott Dénes Anita szervező.

Aki szombati akción nem tudott részt venni, de szívesen ajándékozna, az a gyergyószentmiklósi vöröskereszt önkénteseit keresse, akár a közösségi oldalukon. Az adományok kiosztására december folyamán kerül majd sor.