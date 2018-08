Sok a vérszívó, nincs szúnyogirtás

A szokásosnál is több a szúnyog a csapadékos időjárás miatt, védekezni ellenük viszont csak óvatossággal, egyéni módszerekkel lehet, mivel a szúnyogirtás hiányzik. Csíkszeredában legkorábban szeptemberben végezhetnek ilyen beavatkozást, vidéken pedig a pénzhiány is akadálya ennek.

Betegségeket is hordozhatnak a szúnyogok. Nem árt elővigyázatosnak lenni. Képünk illusztráció • Fotó: 123RF

évente több beavatkozást is terveznek, ezeknek időpontjaira a szolgáltató tesz majd javaslatot, a döntést viszont ezekről a városvezetés hozza meg.

az illetékes szerint ezt akkor is érdemes elvégezni. Nem egyszeri irtásról van szó, polgármesteri hivatal négy évre szóló szerződést készít elő, amelynek aláírása esetén a megbízott cég végezheti ezt a szolgáltatást a város közterületein ebben az időszakban, anélkül, hogy évente új közbeszerzési kiírás hátráltatná a tevékenységet. Lázár Péter elmondta,

most készül az a közbeszerzési kiírás, amelynek lebonyolítása után a nyertes ajánlattevő céggel szerződést írhat alá az önkormányzat a szúnyog- és rágcsálóirtási szolgáltatás biztosítására. Mivel a kiírás még nem jelent meg, legkorábban szeptemberben lehet számítani a beavatkozásra,

Csíkszeredában az elmúlt két évben elmaradt a közterületeken a szúnyogirtás, idén várhatóan lesz, de míg korábban többnyire augusztusban végezték el, most szeptember előtt ez nem valószínű. Mint Lázár Péter, a csíkszeredai polgármesteri hivatal városrendezési osztályának vezetője tájékoztatott,

A vérszívók nem csak az esti órákban aktívak, fás, bokros helyeken, erdőben, parkokban nappal is támadnak.

Nagyrét lakótelepen igazolódott be, hogy nem véletlenül emlegeti a köznyelv Szúnyog-negyedként ezt az övezetet.

Nincs előzmény, sem pénz

Vidéken sem korábbi gyakorlat, sem anyagi fedezet nincs a vérszívók irtására. Csíkkozmás polgármestere, Szántó László kérdésünkre azt mondta, valóban több a szúnyog az eddig megszokottnál, a község lakóitól is érkeztek erre vonatkozó jelzések, és fel is merült annak a lehetősége, hogy a közterületeken el kellene végeztetni a szúnyogirtást. Erre azonban nincs anyagi fedezetük, mivel a bérek kifizetése sem zökkenőmentes az alkalmazottak számára. Hasonló a helyzet Csíkcsicsóban is, ahol a helyi önkormányzat egyelőre nem tervezi a szúnyogok elleni fellépést. Mint Péter Lukács polgármester elmondta,

lakossági igény valószínűleg lenne, pénzük viszont erre a célra nincs, és korábban sem volt ilyen típusú beavatkozás, amelyre csak szükséghelyzetben szánnák rá magukat.

Egy rovar- és rágcsálóirtást végző cég vezetője korábban úgy értékelt lapunknak, hogy egy idényben négy-öt kezelés az ideális, időjárástól függően, jó eredményeket pedig akkor lehetne elérni, ha már a petézés idején be lehetne avatkozni. Ellenkező esetben csak a szúnyogpopuláció gyérítéséről beszélhetünk, amely nem olyan hatékony, mint a szúnyoglárva-irtás.

HIRDETÉS

Egészségügyi kockázat

A Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság

a nyugat-nílusi láz néven ismert, szúnyogok által terjesztett vírusbetegség megjelenésének megelőzése érdekében a polgármesteri hivatalok és a lakosság figyelmét is felhívta a szúnyogok elleni védekezés fontosságára.

Mint írják, ajánlatos a hosszú pulóver és hosszú nadrág viselete különösen az esti órákban, ugyanakkor a szabadban lehetőleg el kell kerülni azokat a helyeket, ahol sűrű a növényzet és magas a páratartalom. Fontos a szúnyogriasztó szerek használata, a lakásban szúnyogháló felszerelése, az esővízgyűjtő tartályok, edények ürítése, edényeket és a háztartási hulladék eltávolítása. Amennyiben bárki indokolatlanul magas lázat és fejfájást tapasztal, forduljon orvoshoz – javasolják a szakemberek. Ez egy országos szintű figyelmeztetés, amelyet a szaktárca elküldött a megyék egészségügyi igazgatóságainak – tudtuk meg dr. Tar Gyöngyitől, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetőjétől.

Romániában ezidáig 12 ilyen esetet diagnosztizáltak olyan személyeknél, akik nem tartózkodtak olyan térségben, ahol honos a szúnyogfajta, amely a szóban forgó betegséget terjeszti. Hargita megyében még nem volt ilyen eset

– mondta. Hozzátette, idén a sok csapadék, és a rendkívül fura nyári időjárás miatt térségünkben is nagyon sok a szúnyog, ráadásul nálunk

sajnos nincs kultúrája a rovarirtásnak.

Tar Gyöngyi szerint oda jutottunk, hogy nem lehet már fényes nappal sem a szabadban tartózkodni, mivel összecsípnek a szúnyogok, amelyek számos betegséget hordoznak. „Lehet egyénileg védekezni, viszont az sok esetben nem hatékony. Az önkormányzatok kötelessége a helyi lakossággal szemben, hogy közterületeken tegyenek a kórokozók ellen. Nyilván ez költséges, de megéri, mert élhetővé válik a helység” – zárta Tar Gyöngyi.