Ok és okozat: a sok medve miatt kevesebb a horgász

Egyre kevesebb ösvény látható a folyó- és patakpartokon, ugyanakkor a zeteváraljai víztározónál is csökkent a horgászok száma a medvék jelenléte miatt – tudtuk meg a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület vezetőjétől. Csíkszereda környékén valamivel jobb a helyzet, de ott is tetten érhető a gond.

Horgászni ugyanis csak csendben lehet, így pedig könnyen szemben találhatjuk magunkat egy inni készülő nagyvaddal.

„A szülők már nem merik elvinni gyerekeiket horgászni, főleg ha friss medvenyomokat, esetleg ürüléket is találnak a jól bevált helyeiken. Mindemellett az idősebb korosztály tudja, hogy nem lehet elmenekülni a nagyvad elöl” – vázolta a kelletlen állapotot.

Arról is beszélt, hogy ennél is súlyosabb a helyzet a zeteváraljai víztározónál, ahol ugyancsak visszaesett az eladott napijegyek száma. A helyi kempinget villanypásztorral vette körbe annak működtetője, ami nem is csoda, hiszen olyan nap is volt, amikor egyszerre hét medvét számoltak meg a helyszínen.