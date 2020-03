Sok a kérdés a kijárási korlátozással és a nyilatkozattal kapcsolatban? Íme, a válaszok

Fontos papír. A szigorított lakhelyelhagyási intézkedések a koronavírus terjedésének a megfékezését szolgálják • Fotó: Gábos Albin

A koronavírus terjedésének megfékezése érdekében elrendelt, a 3-as számú katonai rendeletbe foglalt, március 25-én hatályba lépett intézkedések kilenc esetben teszik lehetővé a lakhely elhagyását, ezek többségét is igazolni kell saját felelősségre írt nyilatkozattal vagy munkahelyi igazolással.

Mikor és milyen esetben?

Megengedett a kijárás:

munkaügyben, de csakis a lakhely és a munkahely közti útvonalon;

az alapvető szükségleteket fedező javak beszerzése érdekében az emberek és a háziállatok esetében, ez lényegében a bevásárlást jelenti;

a halaszthatatlan és távolról nem elvégezhető egészségügyi ellátás érdekében;

gyerek, idős, beteg vagy fogyatékkal élő személy gondozása céljából, illetve családtag elhalálozása esetén;

a lakhely közelében megejtendő rövid egészségügyi séta, illetve kutyasétáltatás céljából; véradás céljából; humanitárius vagy önkéntességi munkavégzés céljából;

mezőgazdasági tevékenységek elvégzése érdekében;

mezőgazdasági őstermelőknek élelmiszer-jellegű termékeik értékesítése céljából.

A saját felelősségre írt nyilatkozat legújabb, hivatalos elektronikus űrlapján ugyanakkor szerepel egy tizedik ok is, amikor engedélyezett a lakhelyelhagyás: a munkavégzéshez szükséges javak beszerzése esetében.

Idősek lakhelyelhagyása

Akik betöltötték 65. életévüket, alapvetően csak 11 és 13 óra között hagyhatják el otthonukat a következő okokból:

az alapvető szükségleteket fedező javak beszerzése érdekében az emberek és a háziállatok esetében, azaz bevásárlás céljából;

a halaszthatatlan és távolról nem elvégezhető egészségügyi ellátás érdekében;

gyerek, idős, beteg vagy fogyatékkal élő személy gondozása céljából, illetve családtag elhalálozása esetén;

a lakhely közelében megejtendő rövid egészségügyi séta, illetve kutyasétáltatás céljából.

A 65. életévüket betöltött idősek 11 és 13 óra előtt és után is elhagyhatják otthonukat, de csakis munkaügyben vagy mezőgazdasági tevékenység elvégzése érdekében.

Előbbihez munkahelyi igazolást kell maguknál tartaniuk, utóbbihoz egy előre megírt, saját felelősségre tett nyilatkozatot a lakhelyelhagyás okáról, és ugyanez érvényes az egyéni és családi vállalkozókra, szabadfoglalkozásból élőkre is. A munkahelyi igazolásnak, illetve a saját felelősségre tett nyilatkozatnak egyaránt

tartalmaznia kell a nevet, születési adatokat, a lakcímet, azt, hogy hová tart az illető és milyen okból, továbbá a dátumot és aláírást.

A kitöltött nyomtatvány felmutatható telefonon, táblagépen vagy más hasonló elektronikai eszközön is.

Nyilatkozat: mikor kell és mikor nem?

A saját felelősségre írt nyilatkozattal, illetve általában a kijárásra vonatkozóan felmerült kérdésekkel kapcsolatban megkérdeztük Adrian Pănescut. A Hargita Megyei Prefektusi Hivatal szóvivője elmondta,

a 65. életévüket betöltött idősek nem kell nyilatkozatot írjanak, ha 11 és 13 óra között hagyják el otthonukat a korábban felsorolt okokból.

A hatóságok megértőek, ha mondjuk 13 óra után tíz perccel igazoltatják a hazafelé tartó idős személyt, abból valószínűleg még nem lesz baj, de ha órákkal a határidő vége után találják az úton, akkor már nem lesznek ilyen elnézők – tudtuk meg a szóvivőtől.

Amennyiben az idősek az említett kétórás időszak előtt vagy után kell elhagyják otthonukat, például azért, mert orvoshoz kell menjenek, akkor ők is saját felelősségre írt nyilatkozatot kell vigyenek magukkal, és ilyen esetben jó, ha maguknál tartják orvosuk telefonszámát is, hogy a hatóság munkatársai le tudják ellenőrizni a lakhelyelhagyás jogosságát. A nyilatkozatot egyébként nem feltétlenül csak a hivatalos nyomtatvány kitöltésével lehet megírni,

akinek nincs nyomtatója, az egy egyszerű papírlapra is írhatja, csak szerepeljenek benne a fentebb felsorolt információk

– válaszolta kérdésükre Adrian Pănescu. Ami pedig a rövid idejű lakhelyelhagyásokat illeti, például a szemét levivését, elmondta, ilyen esetben nem szükséges minden alkalommal nyilatkozatot írni, ha a legközelebbi hulladéktárolóba visszük a szemetet és nem naponta hatszor.

Ajánlott viszont magunknál tartani személyazonossági igazolványunkat, hogy szükség esetén igazolni tudjuk, hogy a közelben lakunk.

Az elektronikus formában kitöltött nyilatkozattal kapcsolatban felmerült a kérdés, hogy elfogadják-e aláírás hiányában is, ugyanis a szöveges dokumentum aláírására nincs lehetőség, illetve telefonon, táblagépen is csak külső applikációval oldható ez meg.

Egy ellenőrzés alkalmával be lehet mutatni a nyilatkozatot telefonon, táblagépen is, nem lesz baj abból, ha csak az aláírás hiányzik róla, a lényeg az, hogy az előírt információkat tartalmazza a dokumentum – mondta Adrian Pănescu. Az elmúlt hétvégén, szombaton egyébként megjelent egy online kitölthető űrlap is, a platformot – amely az egyetlen hivatalos online felület, amelyet a saját felelősségre tett nyilatkozat kitöltésére használni lehet, és amely nem követeli meg az aláírást – a Különleges Távközlési Szolgálat (STS) tette elérhetővé szombaton és a formular.sts.ro internetes címen érhető el.