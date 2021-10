Sok a beoltott orvos, de nem elég

Az egészségügyi alkalmazottak mintegy harminc százaléka még nem élt a védőoltás lehetőségével. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter jelentette be nemrégiben, hogy kötelezővé válhat a zöld oltási igazolvány az egészségügyben is. Hozzátette, hogy az egészségügyi rendszerben ráadásul komoly büntetéssel is járhat: az intézmény vezetőjét 50 ezer lejjel vagy ennél nagyobb összeggel is megbüntethetik, ha a be nem oltott alkalmazottakat dolgozni engedi – adta hírül a Mediafax a miniszter bejelentését.

HIRDETÉS

A szaktárcavezető harminc napos határidőt vetített előre, ha ennyi idő múlva sem lesznek beoltva az egészségügyi alkalmazottak, akkor elbocsátják őket. Ugyanakkor hangsúlyozta, az intézkedést nem ők találták ki és nem újkeletű,

a zöld igazolványok kötelezővé tételét az egészségügyben már számos ország meglépte, sőt vannak, ahol ennél keményebb szabályokat is bevezettek.

Az orvosok 89 százaléka van beoltva

Változó Hargita és Maros megye kórházi alkalmazottainak beoltottsági aránya – derül ki a hétvégén közölt kórházi adatokból. A legtöbb beoltott egészségügyi alkalmazott a Gyergyószentmiklósi Városi Kórházban van, ahol

az orvosok 89 százaléka, az asszisztensek 76 százaléka, a kisegítő személyzet – ápolók és takarítók – 60 százaléka, az irodai személyzet 81 százaléka van beoltva koronavírus elleni védőoltással

– válaszolta megkeresésünkre Fülöp Enikő, a kórház igazgatója.

A legkevesebb beoltott orvos

Ezt követi a sorban a Maros Megyei Klinikai Kórház, itt az alkalmazottak 63 százaléka van beoltva, de nem az orvosok vezetik a sort.

Az orvosok 51,59 százaléka, az asszisztensek 69,68 százaléka, a kisegítő és takarító személyzet 86,12 százaléka, az adminisztrációs- és irodai személyzet 45 százaléka élt eddig az oltás lehetőségével

– derül ki abból a táblázatból, amelyet Gáll Boglárka, a kórház sajtófelelőse küldött lapunknak.

Marosvásárhely másik egészségügyi intézményében, a Maros Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban az orvosok 59,33 százaléka van beoltva, az asszisztensek 57,20 százaléka, az ápolók 48,03 százaléka, a takarítók 52,28 százaléka kérte eddig a védőoltást – közölte az adatokat az intézmény sajtófelelőse, Pantea Ana Voichița.

Vannak osztályok, ahol kilencven százalék fölötti

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház személyzetének koronavírus elleni beoltottsági aránya összesen 58,24 százalékos. Kategóriákra bontva:

az orvosok 84,67 százaléka, az asszisztensek 62,91 százaléka, a betegápolók 53,25 százaléka, a takarítószemélyzet 58,33 százaléka, valamint egyéb személyzet 38,73 százaléka van beoltva

– közölte a statisztikai adatokat Kiss Edit, az intézmény sajtószóvivője. „Vannak osztályok, főként azok, amelyek az előző hullámokban is kezeltek koronavírusos betegeket, ahol kilencven százalék fölötti a beoltottsági arány.

A kórházra vonatkozó arány lassan, de fokozatosan növekszik, minden nap van néhány alkalmazott, aki kéri a védőoltást. A kórházi alkalmazottakat és igény szerint a bennfekvő betegeket a kórházban beoltják

– tájékoztatott Kiss Edit.

A Székelyudvarhelyi Városi Kórház egészségügyi dolgozóinak beoltottsági aránya 56,73 százalékos. A pénteki adatokat figyelembe véve összesen

573 beoltott-, és 437 beoltatlan alkalmazottja van az intézménynek.

Ez utóbbiak között negyven olyan beoltatlan is van, akik az utóbbi hat hónapban már átestek a betegségen – közölte Zörgő Noémi, a kórház sajtófelelőse.