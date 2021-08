• Fotó: Erdély Bálint Előd

már értesítették is a helyzetről a nyári karbantartási munkálatokkal megbízott vállalkozót, hogy mielőbb javítsa ki a beszakadást.

Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnöke lapunknak kifejtette, valóban nagy problémáról van szó, hiszen a híd közepe szakadt be, de

A helyzetet különösen veszélyessé teszi, hogy a gödör az út közepén található egy egyenes szakaszon, ahol gyorsabban haladnak az autósok. Olyan megosztásokat is találni az interneten, amelyekben sofőrök állítják, hogy meghibásodott az autójuk, miután belementek a nehezen látható gödörbe.

Addig is arra kéri az autósokat, hogy a balesetek elkerülése érdekében óvatosan hajtsanak a helyszínen. Az említett útszakaszon egyébként azt tapasztaltuk, hogy már zajlanak is karbantartási munkálatok, több helyen elkezdődött az aszfalt felvágása a kátyúknál. A munkálatokkal akkor még nem értek el a problémás hídig, de festékkel már ott is ki voltak jelölve a hibás részek.