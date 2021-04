Sikerült értékesíteni a tavalyi széldöntések nyomán kitört fák nagy részét

Több mint 1,7 millió köbméternyi fát döntött ki a tavaly februári szélvihar Hargita és Maros megyékben, ezért rendkívüli mértékben megnőtt a kitermelésre váró fatömeg. A felmérés, értékmegállapítás után meg is kezdődött az értékesítés és a kitermelés, mostanra a földre került famennyiség nagy részét már el is szállították a felvásárlók. A következő években csemetékkel kell beültetni a pusztítás sújtotta területeket.

Idén a legtöbb helyszínen befejezik a kitermelést, következhet az újratelepítés • Fotó: Beliczay László

Jövőre viszont végezni szeretnének, és az újraültetést is el szeretnék kezdeni, a nagyobb mennyiségű erdőtelepítést 2023-24-ben végzik el. A fát különböző vállalkozásoknak adták el, a kitermelést ezek végzik, a lakosságnak szükséges tűzifamennyiséget a közbirtokosság saját csoportja biztosította.

Hasonló helyzetről számolt be érdeklődésünkre László Lajos csíkszentdomokosi közbirtokossági elnök is, aki szerint 200 ezer köbméternyi kidőlt fát tudtak eddig felleltározni 550 hektáron, és még számbavételre vár mintegy 120 hektár, legalább 60 ezer köbméter fával.

Ennek nyomán jövőben már 200 hektárnyi területet terveznek beültetni. Az elnök arra is kitért, hogy

Értékesítés változó árakon

A zetelaki közbirtokosság elnöke, Szabó Imre arról tájékoztatott, hogy a tavalyi szélvihar nyomán területeiken 57 ezer köbméternyi kidőlt fát vettek nyilvántartásba, kevés kivétellel ezt már értékesíteni is tudták. „Ahol az időjárás engedi, ott már megkezdtük újra a munkát, megvannak a szerződéseink a kitermelőkkel, akik a területeket ki is takarítják.

A fát mi értékesítjük, elsősorban a helyi vállalkozóknak, a megmaradó részt pedig másoknak, de jöttek nagyobb cégek is, amelyeket nem tudtunk kiszolgálni

– részletezte. Az elnök úgy véli, a fa piacán a tavalyi nagy kínálat miatti árcsökkenés után az árszint kezdett helyreállni a széltörés előtti állapotoknak megfelelően. Számításaik szerint két éven belül elkezdhetik az újratelepítést is.

A gyergyószárhegyi közbirtokosság területein közel 80 hektár erdőt tarolt le a vihar tavaly, 38 ezer köbméternyi fát döntve ki, ezenkívül szétszórtan is történt széltörés, amelynek nyomán 56 ezer köbméternyi kidőlt fát vettek nyilvántartásba – összegzett kérdésünkre Keresztes András elnök. Ez a mennyiség is több mint kétszerese az előzetes becsléseknek. Mint elmondta, az értékesítés, illetve a kitermelés 95 százaléka már megtörtént, viszont eladni nem volt egyszerű, több módon is próbálkoztak ezzel, amíg vásárlókra találtak.

Az ár hónapok alatt rohamosan csökkent, kihoztuk belőle, amit lehetett, viszont az évi átlagáraknál jóval alacsonyabb áron tudtuk értékesíteni

– vázolta. Keresztes szerint két évig kell pihenniük a területeknek, és 2024-ben kezdhetik az újratelepítést.