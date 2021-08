Sic Feszt az árkosi Szentkereszty-kastélyban

Sajtótájékoztatón ismertették a szervezők a fesztivál hetedik kiadását • Fotó: HÁRIT sajtóiroda

A rendezvény hetedik kiadását nem akarták klubokba tömöríteni, ezért esett a választás az árkosi helyszínre, tájékoztatnak a szervezők, akik abban bíznak, így vissza tudják hozni a fesztiválhangulatot, amit a korábbi években Sugásfürdőn vagy Csomakőrösön megszokhattak a résztvevők.

A programban előadások szerepelnek az egészséges életmód, a pályaorientáció, a turizmus, a gazdasági kérdések, a közösségimédia-használat témákban, lesz Folkudvar és koncertek is. Fellép Manuel, a 2019-es X-Faktor felfedezettje, az USNK, 4S Street, Azahriah, BSW és a GANG, a késő esti órákban pedig lemezlovasok lépnek színpadra: Pixa, SoundNoise, Pici és Nick Havsen. A rendezvényen több helyi diákzenekar is lehetőséget kap a bemutatkozásra: Lunda, House of Pioneers, Teddy Pickers, Sicton, Same Shit.

A Családi Napot szombaton 10–16 óra között tartják.

A gyerekek ügyességi, kézműves és szabadtéri hagyományos játékokban próbálhatják ki magukat. Ebben az évben is közel harminc kézműves, ügyességi, készség- és képességfejlesztő foglalkozás várja a családokat. A harminctagú szervezőcsapat mellett több mint száz önkéntes vesz részt a rendezvény lebonyolításában. Jegyek a fesztivál helyszínén vásárolhatók, korlátozott számban.

A SIC Feszten azok vehetnek részt, akik megkapták a koronavírus elleni védőoltás mindkét, Johnson&Johnson-vakcina esetében egy dózisát, és ezt a helyszínen igazolni is tudják, vagy akik 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztet tudnak felmutatni a helyszínen, illetve akik 24 óránál nem régebbi, laborban elvégzett antitest-teszteredményt tudnak bemutatni. Azoknak, akik egyik dokumentummal sem rendelkeznek, és megvásárolták a napijegyet, a szervezők ingyenesen antigéngyorsteszt elvégzésére biztosítanak lehetőséget. A fesztivállal kapcsolatos naprakész információk elérhetők a Sic Feszt Facebook-oldalán.