Sérülés gátolta meg a sepsiszentgyörgyi világrekorder újabb sikerét

Újabb rekordkísérleten van túl a nemzetközi sikereket elérő Orbán-Barra Gábor. A sepsiszentgyörgyi triálkerékpáros augusztus második hétvégéjén döntötte volna meg az egy keréken pattogás Guinness-rekordját – amelyet jelenleg is ő tart 561 ugrással –, azonban a próbálkozás kudarcba fulladt, jobb karját elhagyta az erő, a 428. ugrásnál meg kellett állnia. A sportolót a jelenlegi helyzetről, nehézségekről és jövőbeli tervekről kérdeztük.

Másodjára kísérelte megdönteni a világszintű, egyben saját csúcseredményét is Orbán-Barra Gábor, aki állítja:

A sportoló háromszoros Guinness-rekorder, 2014-ben egy nap alatt kétszer is csúcsteljesítményt produkált:

Utóbbit később egy olasz kerékpáros megdöntötte 495 ugrással, Gábor azonban 2016-ban újult erővel tért vissza, 561 ugrással ma is ő tartja a csúcsot.

A jobb keze feszült be

Orbán-Barra Gábor 2023-ban is megpróbálkozott a rekorddöntéssel, akkor nem sikerült, az edzéssel azonban nem hagyott fel. Az idei kísérlet előtt három hónapig készült intenzíven, úgy érzi, az állóképességével nem volt gond, nem fáradt el annyira, mint tavaly.

„Mentálisan nagyon rosszul érintett, főleg azért is, mert nem tudtam, hogy mi lett a karommal.

Attól ijedtem meg, hogyha esetleg elszakadt egy ín, akkor nem csak ezt a rekordot bukom, hanem a szezon hátralevő részét is, az összes fellépést, versenyt”

Szerencsés, hiszen amióta sportol, nem érte komoly baj. „Azért tudatosan is fejlődtem, tehát nem volt soha az, hogy olyat próbáltam, amiről előre tudtam, hogy nagy eséllyel nem tudom megcsinálni, mert abból lehet a legnagyobbat zakózni. Így szerencsére elkerültek a balesetek” – mondta, hozzátéve, hogy

Kétségtelen, hogy a Guinness-rekorder újra megpróbálkozik jövőre a kísérlettel. Lehetőség szerint újra a Sic Feszt keretében állna közönség elé, a fesztivált azonban a nyár utolsó hónapjában szokták szervezni, emiatt a sportolónak egy korábbi alkalom ennél is kedvezőbb volna. Gábor ugyanis ebben a periódusban már javában benne van a szezonban, versenyekre jár, edz, és show-műsorokat is elvállal, amelyekből finanszírozhatja a megmérettetések egy részét.

A legutóbbi világrekordot 2016-ban a tavasszal megrendezett Szent György Napok keretében állította fel, azóta viszont felemás viszonyba került az önkormányzattal, emiatt ezt a lehetőséget most már kizárja.

Szurkolótáborral bőven rendelkezik, ők lelkileg istápolják a tevékenységét. Anyagilag azonban elkél a segítség, hiszen bármilyen sikerekkel is tért haza, komolyabb pénzbeli támogatásra alig-alig talál.

– mesélt a terveiről Gábor. A verseny költségei legalább kétezer euróra rúgnak, ami egy nagyobb intézménynek, vállalatnak nem jelent akkora megterhelést, mint egyetlen sportolónak. Emiatt Gábor elindított egy Go Get Funding oldalt, amelyen

Nem csak a sport, de a show-műsor is szenvedélye Gábornak

A trükkökön mindenki elcsodálkozik, kíváncsian szemlélik, én pedig törekszem arra, hogy minél jobban csináljam. Ezért is foglalkozok show-kkal, mert nagyon szeretem, amikor az embereket egy kicsit elszédíthetem”

„Én szeretnék inspirálni mindenkit, voltak próbálkozásaim arra is, hogy alapítsak egy iskolát, oktassak utánpótlást. Jelen pillanatban Romániában egyetlenegy junior sincs, és hamarosan várható lesz, hogy ez a sport is bekerül az olimpiára. Akkor majd felébredünk, hogy egy versenyzőnk sincs” – nyilatkozott oktatásra való törekvéseiről. A terv azonban egyelőre kivitelezhetetlen, ahogyan az is, hogy Gábor professzionális készülhessen a versenyekre, ugyanis