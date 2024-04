A japánok szívéhez szól az erdélyi zene

Egyedi élményben részesülhetett az elmúlt időszakban a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes két fiatal táncművésze: három hétig Japánban oktathattak erdélyi néptáncokat az ottaniaknak és közben megmártózhattak egy, a mienktől gyökeresen eltérő kultúrában is. A közlekedéstől a fürdőházakig, a lakáskultúrától a közösségi alkalmakig Japán rengeteg izgalmas meglepetést tartogatott Melles Endre és menyasszonya, Ádám Julcsi számára. Ezekről lelkesen meséltek a Székelyhonnak is.

Évek óta szoros barátságban van az őrkői Mocsel családdal, amelyikben több nemzedék is tehetséges táncos.

Tudni kell, hogy Sepsiszentgyörgy cigánynegyede az origója a messze földön híres és egyedi őrkői cigánytáncnak, mely a japánok érdeklődését is felkeltette. De hogy is történt ez? – kérdeztük Endrét és párját, akinek nehezen sikerült egy próba előtt erre időt szakítani, ugyanis a háromhetes, február 27 és március 18-a közötti japán tartózkodás után nagyon sűrű munkaprogram várta őket itthon.

Ő maga sokat mesélt erről és azt is elmondta, hogy akkor videofelvételek is készültek. Nagyon szerettem volna Rémuszt az 50. születésnapjára meglepni ezekkel a régi felvételekkel, így

kutatni kezdtem a versenyt szervező japán úriember, Maszunaga Tetsuó után, akivel sikerült is felvennem a kapcsolatot. Elmondtam, hogy ki vagyok és mit akarok, de végül a már 75. évében járó Tetsuó úrtól csak két év múlva, azaz tavaly sikerült megszereznem a felvételeket, amikor személyesen is eljött Sepsiszentgyörgyre”

Maszunaga Tetsuó háromszéki tartózkodása alatt látta, hogy milyen elevenen él a néptánchagyomány az Őrkőn. „Azt is megjegyezte, hogy mi milyen jó kapcsolatban vagyunk Mocselékkel, így egyszer meghívott egy nagyecsedi táborba táncot tanítani. El is mentem az öcsémmel és Mocsel Hunikával. Tetsuó úr már akkor felvetette, hogy ha lehetőség lesz, a Tokióban évente megrendezett Romafesztre, illetve az ahhoz kapcsolódó workshopokra is meghív táncot oktatni.”

A Romafeszt a cigánytáncok gálaműsora, illetve az azt megelőző kulturális hét, amelynek gyökerei évtizedekkel korábbra nyúlnak vissza: