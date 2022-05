SepsiBook: élményalapú könyvvásár, kultúrára éhes közönség

A legmerészebb reményeinket is felülmúlta a közönség reakciója, jó volt megtapasztalni a legjobb értelemben vett kultúréhséget. A fellépőktől, a kiadóktól is jók voltak a visszajelzések, a könyvárusítás is megfelelő mértékű volt, sokan célzottan kerestek és vásároltak, ami azt igazolja, mennyire tudatos sepsiszentgyörgyi közönség

– összegezte Szonda Szabolcs, a rendezvényt szervező Bod Péter Megyei Könyvtár vezetője.

A SepsiBook-on 40 magyarországi és hazai kiadó 30 standon mutatta be köteteit, a pászma széles tematikájú volt. A négynapos rendezvényen 130 meghívott, 80 programpont szerepelt, a tervezettekből mindössze kettő maradt el, értékelt Gombos Zoltán programkoordinátor. Méltatta a helyszínt, a támogatókat, a lelkes szervező- és önkéntescsapatot.

A Sepsiszentgyörgyön első ízben megszervezett könyvvásár elsősorban abban különbözött a több székelyföldi hasonló rendezvénytől, hogy bevállalták a kétnyelvűséget, és ez bevált, mutatott rá Szonda Szabolcs. Arányokban gondolkodtak, a magyar és román lakosság arányának megfelelően állították össze a kínálatot, a magyar kiadók is készültek román könyvekkel, a román kiadók egy része kivárt, ám lehet jövőre már többen részt vesznek, annál is inkább, hogy a magyar közönség is kíváncsi a román programokra is, tetten érhető egy normális közeledés a két kultúra között.