Semjén: a külhoni magyarság megmaradásához egy erős anyaországra van szükség

• Fotó: Beliczay László

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet által tavaly kiadott, Testvéred minden magyar – Gondolatok a nemzeti összetartozásról című könyvet mutatták be Tusványos második napján az Orbán Balázs sátorban. A kötetben a magyar kultúra, politika és tudomány személyiségei szólalnak meg, többek között a tegnapi beszélgetésen is jelen lévő Duray Miklós közíró és Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató Intézet főigazgatója. A könyv kapcsán a nemzeti összetartozásról szóló panelbeszélgetésen Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes is megosztotta gondolatait az érdeklődőkkel.

Semjén továbbá

történelmi tettnek nevezte a magyar állampolgárság lehetőségének kiterjesztését minden magyar számára, bárhol él a világon.

„Nem szoktam személyes dolgokat mondani, de most hadd említsem meg, hogy édesanyám is erdélyi, tehát pontosan tudom, mit jelent az, amikor bozgoroznak valakit. Ezért a most már jóval több mint egymilliomodik magyar állampolgár nem csak egy szám, hanem családok élettörténete, egyfajta történelmi igazságtétel is.

Ma az állampolgárság megadása tulajdonképpen az egyetlen reális válasz Trianon tragédiájára.

Küldetésünk, hogy azt az örökséget, amit a történelmünk során kaptunk, minél inkább megőrizve, kibontakoztatva és gazdagítja tudjuk továbbadni a következő magyar generációknak az idők végezetéig” – zárta Semjén Zsolt.