Segítségnyújtás azoknak, akik saját magukon is segítenének

• Fotó: Orizont – Hilfe zur Selbsthilfe s

A Marosvásárhelyen működő Outward Bound Románia szervezet két szociális lakással rendelkezik a Kövesdombon, ahol a 18 és 26 év közötti fiataloknak kedvezményes lakhatási lehetőséget tudnak biztosítani legtöbb három évig – mondta a Székelyhon megkeresésére Horváth Kovács Ádám, a szervezet ügyvezető igazgatója, hozzátéve, hogy egy kuratórium dönti el, hogy ki az, aki a támogatásukra jogosult.

A hátrányos helyzet jelentheti azt, hogy a fiatal elvált szülők, illetve elhunyt szülők gyereke, vagy nevelőszülők gondoskodtak róla, illetve gyerekotthonban nevelkedett.

Olyan alapítványokkal, egyesületekkel vagy intézményekkel vagyunk kapcsolatban, amelyek ilyen fiatalokkal foglalkoznak. Ezen kívül mi is hirdetjük a program biztosította lehetőséget

– mondta az ügyvezető igazgató, akitől azt is megtudtuk, hogy volt rá példa, hogy valakinek csak egy hónapig volt szüksége a szociális lakásra, de olyan is volt, aki kihasználta a három évet. A lakhatás mellett a szervezet segít a munkahelykeresésben, illetve, ha igény van rá, különböző tanfolyamok elvégzésében is, ahogy pénzügyi és életvezetési tanácsadással is. „Megtanítjuk, hogyan ossza be a pénzét a fiatal, de főzni és bevásárolni is, ahogy arra is, hogy mit jelent közösségben élni, alkalmazkodni” – tette hozzá Horváth Kovács Ádám.

HIRDETÉS

A szociális lakás jó lehetőség arra, hogy a fiatal kiszakadjon azok közül a körülmények közül, ahol addig élt, hogy sikerüljön továbblépnie az önállósulásban. A rendszert úgy építették fel, hogy aki megpályázza és elnyeri a lehetőséget, annak dolgoznia kell, vagy tanulnia. Ez utóbbiak tanulmányi ösztöndíjban részesülnek. A programot a németországi Orizont – Hilfe zur Selbsthilfe szervezet támogatja.

A szervezet elérhetősége: Marosvásárhely, Rózsák tere 61. szám. Telefon: 0748117475. E-mail: orizontoutwardbound@gmail.com.