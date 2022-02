Segítséget kért Beregszász polgármestere, adományokkal támogathatjuk a Kárpátalján élőket

Székelyudvarhelyen a polgármesteri hivatalba várják az adományokat • Fotó: Barabás Ákos

A hadiállapotra való tekintettel, stratégiai fontosságú intézményeik működtetése érdekében kér segítséget testvértelepüléseitől Babják Zoltán beregszászi polgármester. Az elküldött igénylistát Gálfi Árpád, Székelyudvarhely (az egyik testvértelepülés) polgármestere osztotta meg a közösségi médiában.

A lista szerint tartós élelmiszerekre, húsz darab egyköbméteres víz tárolására alkalmas tartályra, utánfutókra, generátorokra van igény. Ezenkívül kompresszorra (30 köbméter/óra), háromfázisú és egyfázisú kábelekre, automata biztosítéktáblákra, háromfázisú villáskonnektorokra, tűzvédelmi locsolóra, valamint gázolajra és benzinre is szükségük van. Tíz és húsz kilométeres hatótávolságú rádióállomásokkal (walkie-talkie) is lehet segíteni, hiszen előfordulhat, hogy megszűnik a térerő.

A helyben elérhető források, illetve az energiaszámlák befizetéséhez szükséges anyagiakat csak humanitárius szervezetek segítségével lehet továbbítani. Azt is közlik, hogy a humanitárius szállítmányok súlya nem haladhatja meg a 3,5 tonnát, a háztartási cikkeket pedig tilos egy csomagba helyezni az élelmiszerekkel. A külföldi partnerek legalább tizenkét órával a szállítmány érkezése előtt el kell küldjék az arra vonatkozó okiratokat. Bővebb információk Gálfi Árpád Facebook-oldalán olvashatók.

Székelyudvarhelyen a polgármesteri hivatalba várják az adományokat.

Gálfi Árpád azt is jelezte, hogy a Romániai Municípiumok Egyesületével is felvette a kapcsolatot, kérve, hogy a határmenti városok is jelezzék, hogy miben segíthetünk a menekültek ellátása érdekében.