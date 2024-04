Segítheti a roncsprogram a szászrégeni traktorgyárat (is)

Bár még nem végleges a mezőgazdasági gépek roncsprogramjának kiírása, a környezetvédelmi miniszter szeretné, hogy a támogatásból olyan traktorokat, gépeket vásároljanak a gazdák, amelyeket Romániában vagy a környező országokban gyártottak. Mircea Fechet kedden látogatott Maros megyébe, ahol a szászrégeni traktorgyárat és a ratosnyai vízerőművet is meglátogatta, majd Marosvásárhelyen tartott sajtótájékoztatót.

és örvend, hogy Maros megyében egy modern és jól működő traktorgyár van. Beszélt arról is, hogy más országok példáját is felhasználva keresik a módját annak, hogy a most készülő pályázati kiírásba belefoglalják, hogy