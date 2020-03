Segítenek a 65 évnél idősebb székelyudvarhelyieken

Hétfő óta többtucatnyi idős székelyudvarhelyi kért segítséget az élelmiszerek beszerzésében, gyógyszerreceptek kiváltásában. Képünk illusztráció • Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Civil önkéntesekkel együttműködve segít a bevásárlásban, gyógyszerreceptek kiváltásában a segítségre szoruló 65 évnél idősebb székelyudvarhelyieken a városháza. A szükségállapot idején a polgármesteri hivataloknak gondoskodniuk kell azokról a 65 évnél idősebb helybéliekről, akiknek nincsenek hozzátartozóik. A székelyudvarhelyi városháza szociális osztálya már korábbról rendelkezett egy ilyen listával, ám

a hétfői felhívás óta a segítségkérő idősek száma a többszörösére, félszáz fölé nőtt

– tudtuk meg Zörgő Noémitől, a városháza szóvivőjétől. Vannak köztük olyanok is, akiknek vannak gyerekei, de ők külföldön élnek, itthon maradt szüleik ezért szorulnak segítségre a mostani rendkívüli helyzetben. A bevásárlásban, a szükséges élelmiszerek biztosításában kell segíteni őket, de van olyan is, akinek a gyógyszerreceptjét kell elhozni a háziorvostól. Ebben a munkában helybéli önkéntesek segítségét is igénybe veszi a városháza – a szociális osztály ebbéli tevékenységét összekapcsolták a civil kezdeményezésre létrejött segítünk.online platformmal.

„Ha például receptet kell kiváltani számukra a családorvosnál, akkor összekötjük őket ezzel az önkéntes szolgálattal, annak függvényében, hogy hol van a lakhelyük és ki a hozzájuk legközelebbi, rendelkezésre álló önkéntes. Ő felveszi a kapcsolatot a segítségre szorulóval, és

mindig ugyanaz az önkéntes megy az adott személyhez.

Erre következetesen figyelünk, hogy legyen egy bizalmi kapcsolat is a segítségre szoruló és az önkéntes között” – fogalmazott Zörgő Noémi.