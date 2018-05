Saját pénzükből javítják az állomásépületet az újtusnádi vasutasok

A vasútállomás várótermében most kedvezőbbek a körülmények. Önkéntesség a munkahelyen • Fotó: Kovács Attila

Helyreállították a vakolatot, glettelték, majd újrafestették a falakat – a firkálások, a kosz helyett ez most azonnal feltűnik az utazóknak.

„Egymás között döntöttük el, mindenki részt vett a munkában, mert egy ember nem tud semmit tenni. Ki mihez ért, azt végezte” – számolt be kérdésünkre Nedelka Csaba, az egyik vasúti alkalmazott, aki három társával, Benedek Jánossal, Kósa Lászlóval és Orza Máriával osztozott a feladatokon.

– fejtette ki Nedelka, aki kedvezőnek tartja azt is, hogy visszakötötték a váróterembe a villanyt, azelőtt a vasúti irodából egy hosszabbító segítségével oldották meg ott a világítást.

Amíg csúnya volt, mindenki szóvá tette, lássuk, hogy most megpróbálják-e rendben tartani”

„Az lenne a legfontosabb, hogy miután befejezzük, az utazóközönség is tartsa ezt tiszteletben, ne rongáljanak.

Folytatni kellene



A munka nagy része elkészült, ottjártunkkor az egyik helyiséget kellett még egyszer kimeszelni – ezt követően az ajtók, ablakok újrafestését szeretnék elvégezni – tudtuk meg. Nedelka Csaba azt is elmondta, a több évtizedes, korábban újrafestett, de megrongálódott falburkolat cseréjében is gondolkodtak, de ez nagyobb kiadást jelent, ezért segítség nélkül nehéz lenne kivitelezni. Nyilván, nagyon sok javításra, felújításra lenne még szükség az épületben, a váróteremben is, de a vidéki állomásokon a vasúttársaság csak a legsürgősebb állagmegőrző munkálatokra költ.