Rövid idő alatt megnőtt a szálláshelyek száma Székelyföldön

A járványidőszak alatt is nőtt a szálláshelyek száma Maros megyében a statisztikai hivatal és a Visit Maros adatai szerint. Míg 2020-ban Maros megyében 11 276 hely volt összesen, egy évvel később 13 027 szálláshely, míg idén januárban 13 520, összesen 511 egységben.

A Visit Maros Turisztikai Egyesület vezetője, Szőcs Levente a Székelyhonnak elmondta, a növekedés részben annak tudható be, hogy a vakációs jegyek miatt úgymond „kifehéredett” ez a terület, a kisebb szálláshelyek is bekerültek a rendszerbe. A számadatokból látszik, hogy fele annyi a százalékos növekedése a létesítménynek, mint az ágyaknak, ami azt jelenti, hogy kisebb struktúrák kerültek be a „fehér gazdaságba”. A számok tovább emelkedhetnek azáltal is, hogy februárban módosították a törvényt, így