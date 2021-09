Rövid- és játékfilmekre várják a közönséget az Alternative filmfesztivál szervezői

• Fotó: Haáz Vince

A játékfilmek vonzereje most is nagy, azokra jön be a legtöbb ember, ha még közönségtalálkozó is követi a vetítést, akkor még érdekesebb a program.

Csütörtökön 14 órától kezdődik a versenyprogram a Kultúrpalota nagytermében, 17 óra 45 perckor Cári Tibor koncertjével folytatódik a program, majd Farkas Wellmann Éva költővel lesz egy beszélgetés.

A hivatalos fesztiválmegnyitó 19:20-kor kezdődik, 19:45-kor pedig Szabó István: Zárójelentés című játékfilmjét vetítik. A versenyprogram 18 órától 21:30-ig a kisteremben folytatódik.