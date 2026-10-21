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Romániában volt tavaly a legnagyobb a költségvetési hiány az Európai Unióban

• Fotó: Orbán Orsolya

Fotó: Orbán Orsolya

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Romániában volt tavaly a legnagyobb a GDP-arányos költségvetési hiány az Európai Unióban: 7,8 százalék – derül ki az Eurostat szerdán közzétett adataiból.

Székelyhon

2026. október 21., 19:392026. október 21., 19:39

Lengyelországban 7,2 százalékos, Belgiumban 5,2 százalékos, Franciaországban 5,1 százalékos volt a deficit. Tizenegy tagállamban érte el vagy haladta meg a hiány a GDP 3 százalékát.

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Az euróövezet átlagos államháztartási hiánya 2024-ben és 2025-ben egyaránt a GDP 3 százaléka volt, az EU egészében pedig 3,1 százalék.

Romániában ugyanakkor javult a mutató: a 2024-es 9,2 százalékról tavaly 7,8 százalékra csökkent. Az ország 2020 óta túlzottdeficit-eljárás alatt áll – ismerteti az Agerpres.

Az államadósság viszont tovább nőtt: a GDP 49,4 százalékáról 2023-ban 54,6 százalékra emelkedett 2024-ben, majd 2025 végére elérte az 58,9 százalékot.

Az EU egészében a GDP-arányos államadósság 2025 végén 81,5 százalék, az euróövezetben 87,7 százalék volt.

Külföld Belföld
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