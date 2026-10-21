Romániában volt tavaly a legnagyobb a költségvetési hiány az Európai Unióban

Fotó: Orbán Orsolya
Romániában volt tavaly a legnagyobb a GDP-arányos költségvetési hiány az Európai Unióban: 7,8 százalék – derül ki az Eurostat szerdán közzétett adataiból.
Lengyelországban 7,2 százalékos, Belgiumban 5,2 százalékos, Franciaországban 5,1 százalékos volt a deficit. Tizenegy tagállamban érte el vagy haladta meg a hiány a GDP 3 százalékát.
Az euróövezet átlagos államháztartási hiánya 2024-ben és 2025-ben egyaránt a GDP 3 százaléka volt, az EU egészében pedig 3,1 százalék.
Romániában ugyanakkor javult a mutató: a 2024-es 9,2 százalékról tavaly 7,8 százalékra csökkent. Az ország 2020 óta túlzottdeficit-eljárás alatt áll – ismerteti az Agerpres.
Az államadósság viszont tovább nőtt: a GDP 49,4 százalékáról 2023-ban 54,6 százalékra emelkedett 2024-ben, majd 2025 végére elérte az 58,9 százalékot.
Az EU egészében a GDP-arányos államadósság 2025 végén 81,5 százalék, az euróövezetben 87,7 százalék volt.
Megtiszteltetés és óriási felelősség volt Románia miniszterelnök-helyetteseként képviselni a magyar közösséget, és felelősséggel dolgozni a kormányban – írta szerda délutáni posztjában Tánczos Barna, az RMDSZ szenátora.
Több diák iskolai tanácsadó segítségét kérte szerdán a besztercei Ștefan cel Mare Általános Iskolában, amikor két nappal a 13 éves tanuló által elkövetett késelés után visszatértek a tantermekbe – közölte a Beszterce-Naszód megyei főtanfelügyelő.
A szabadság nevében mottóval emlékeznek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójáról az erdélyi, a partiumi és a bánsági településeken. Összesen 158 rendezvényt tartanak 73 helyszínen.
Csütörtökön 8 és 13 óra között akadozhat az ivóvíz-szolgáltatás Gyergyószentmiklós több pontján – tájékoztatott a Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű.
Állami kitüntetéseket adtak át az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából az Országház kupolacsarnokában szerdán.
Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter szerdán nyugalomra intett a finanszírozási gondokkal küszködő kórházak ügyében.
Indítványozták Matolcsy György letartóztatását a hatóságok – közölte a Telex szerda délután. A volt jegybankelnököt a Központi Nyomozó Főügyészségen hallgatták ki gazdasági csalás bűntettének és hamis magánokirat felhasználása vétségének gyanújával.
Több mint 15,5 millió ügyfél váltott szolgáltatót Romániában a telefonszáma megtartásával a számhordozás 2008. októberi bevezetése óta – közölte az Országos Hírközlési Hatóság (ANCOM).
Luca Niculescu miniszterelnök szerdán három fő feladatot jelölt meg az uniós források területén.
A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) szerint Călin Georgescu átvizsgáltatta mogoșoaiai villáját, hogy kiderítse, helyeztek-e el az otthonában lehallgatókészülékeket vagy rejtett kamerákat a nyomozók.
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