Romániában volt tavaly a legnagyobb a költségvetési hiány az Európai Unióban

Romániában volt tavaly a legnagyobb a GDP-arányos költségvetési hiány az Európai Unióban: 7,8 százalék – derül ki az Eurostat szerdán közzétett adataiból.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Lengyelországban 7,2 százalékos, Belgiumban 5,2 százalékos, Franciaországban 5,1 százalékos volt a deficit. Tizenegy tagállamban érte el vagy haladta meg a hiány a GDP 3 százalékát.

Hirdetés

Az euróövezet átlagos államháztartási hiánya 2024-ben és 2025-ben egyaránt a GDP 3 százaléka volt, az EU egészében pedig 3,1 százalék.

Romániában ugyanakkor javult a mutató: a 2024-es 9,2 százalékról tavaly 7,8 százalékra csökkent. Az ország 2020 óta túlzottdeficit-eljárás alatt áll – ismerteti az Agerpres.

Az államadósság viszont tovább nőtt: a GDP 49,4 százalékáról 2023-ban 54,6 százalékra emelkedett 2024-ben, majd 2025 végére elérte az 58,9 százalékot.

Az EU egészében a GDP-arányos államadósság 2025 végén 81,5 százalék, az euróövezetben 87,7 százalék volt.