Rolleres balesetek – külön kategória, mert már annyian vannak az utakon

Számottevően megnőtt az elektromos rollerrel közlekedők száma, és ezzel együtt azoknak a közúti baleseteknek a száma is, amelyben ők is érintettek. Maros megyében idén tizenhét olyan közúti baleset történt, amelyben rolleres is érintett volt, Hargita megyében hét ilyen esetet jegyeztek.