Robotok érkeznek Székelyudvarhelyre

Melyik cégvezető az, aki nem szeretné növelni a termelékenységet úgy, hogy közben csökkennek a költségek, javul a minőség és alacsonyabb a hibaszázalék? Az automatizálásban rejlik a megoldás, vallja ifj. Kovács János, a Kovács Trade Company üzletfejlesztési menedzsere. Vele beszélgettünk egy közelgő Szakmai Nap apropóján, ahol többek között testközelből lesznek megtekinthetők különböző robotok is.

– A mi célunk az, hogy biztonságos, rugalmas és könnyen használható kollaboratív robotok forgalmazásával olyan ipari megoldásokat fejlesszünk és integrálunk, amelyek automatizálják és egyszerűsítik az ismétlődő és monoton folyamatokat egy-egy vállalkozás életében. Ezzel a megközelítéssel segítjük a termelési részlegeket abban, hogy kellemesebb feladatokat adjanak a dolgozóknak – ezzel segítve olyan munkahelyek létrehozását, amelyek új kihívásokat jelentenek számukra, és hozzáadott értéket jelentenek a vállalat számára is.

Az előadások kiemelt célja, hogy párbeszéd születhessen a robotika iránt érdeklődők és szakmabeliek között, hiszen a személyes találkozás lehetőséget teremt arra, hogy az esetleges kételyek, kérdőjelek kitisztázódjanak. A teljes program ideje alatt megtekinthetők lesznek különböző kollaboratív robotok, amelyeket ki is lehet majd próbálni. Ez egy kitűnő lehetőség arra, hogy testközelből is megtapasztaljuk az automatizálási folyamatok életünkre gyakorolt jótékony hatását. A rendezvény keretén belül, olyan pályázati lehetőségekről is információkat osztunk meg, amelyek hozzájárulnak a fent említett megoldások beszerzéséhez.

– Melyek azok a területek, ahol a robotok ezen típusa segítséget tud nyújtani?

– A kollaboratív robotok hatékony, rugalmas és biztonságos automatizálási megoldást kínálnak a gyártási feladatok széles köréhez. Továbbá támogatást nyújthatnak a sok vállalkozás életét megnehezítő munkaerőhiány tekintetében is. A fő feladatuk az a gépi segítségnyújtás, például anyagtovábbítás, vagy éppen nehéz munkadarabok emelésére alkalmasak. Gyakorlatilag átvállalják a veszélyes feladatokat az embertől, így egy alkalmazott még nagyobb biztonságban érezheti magát, és marad esetleg energiája más típusú feladatok ellátására.