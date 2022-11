Robbanás egy tusnádfürdői lakóházban

A mentőegységek nagy erőkkel vonultak ki a Malom utcai helyszínre: riasztották a tusnádfürdői önkéntes tűzoltókat, a csíkszeredai hivatásos tűzoltóság egységeit, de a Hargita megyei tűzoltóság operatív csoportja is kiszállt. A SMURD-osokat is odavezényelték, valamint a Hargita Megyei Mentőszolgálattól is két egységet, az egyiket orvossal. A robbanás nyomán nem keletkezett tűz – tájékoztatott rövid közleményében a Hargita megyei tűzoltóság.