Retró autók találkozója lesz Zeteváralján és Székelyudvarhelyen

Gyergyószéken is kiábrándítóak az érettségi eredmények

A gyergyószéki iskolák idei végzősei is gyengébben teljesítettek az érettségin, mint a 2017-ben érettségizők – derül ki az óvások előtti érettségi eredményekből. A magyar iskolák közül a legjobb most is a Salamon Ernő Gimnázium.