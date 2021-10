Restaurátor-továbbképzés zajlik Székelyudvarhelyen

A konferencia előadásai délelőttönként a székelyudvarhelyi városháza Szent István-termében zajlanak • Fotó: Erdély Bálint Előd

Ennek megfelelően több előadás során is azt a kérdést boncolgatják, hogy „egy tárgy, vagy például templombelső esetében melyik fontosabb, feltárni, visszavezetni azt az eredeti rétegig, vagy egy későbbi, de funkcionális tárgyi állapotában őrizni meg” – fogalmazott az intézményvezető.

A fórumra mintegy 70 magyar és román restaurátor érkezett, Magyarországról főként budapesti egyetemekről, múzeumoktól jöttek előadók

– mondta Miklós Zoltán. Szinte minden szakterületet igyekeztek lefedni eseti bemutatókkal is, vannak specifikus esetekről szóló előadások is, illetve igyekeznek lehetőséget adni fiatal restaurátoroknak is a bemutatkozásra.